Mare forza 9 su Santa Maria: voragini e danni al lungomare

NARDÒ

Giuseppe TARANTINO

La mareggiata di libeccio devasta di nuovo la costa jonica di Nardò. Ancora danni sui lungomare di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, causati dalla violentissima burrasca forza 9 che si è abbattuta per tutta la serata e la nottata dell'altro ieri anche sulle marine neritine. Le raffiche di vento fino a 90 chilometri e la forza delle altissime onde hanno provocato disagi e danni, soprattutto sul lungomare Emanuele Filiberto, tra Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, in questi giorni interessato dal cantiere dei lavori di rifacimento dei muretti e di realizzazione della pista ciclabile.

Un piccolo tratto dei nuovi muretti (in cemento armato, rivestiti di carparo) è stato divelto, insieme alla ringhiera di metallo. La stessa strada, in questo periodo a senso unico proprio per la presenza del cantiere, intorno alle 21 di lunedì è stata invasa da pietre e detriti portati dalle onde, con gli automobilisti che la percorrevano che si sono ritrovati in una situazione di estremo pericolo. In pochi minuti la circolazione è stata resa impossibile dalla violenza delle onde e del vento. Gli operai dell'impresa Sfl (che ha in affidamento il servizio di manutenzione degli immobili comunali, di strade e marciapiedi), incaricata dal Comune hanno provveduto immediatamente a liberare la carreggiata, mentre personale della Protezione Civile e della Polizia Locale pattugliavano la costa. Il lungomare è stato interdetto al traffico ed è rimasto così fino alla serata di ieri. Non poche le polemiche sui social con una serie di critiche da parte di alcuni professionisti.

L'altro tratto del lungomare danneggiato dalla bufera è stato a Santa Maria al Bagno, nell'area tra la stazione di rifornimento carburante e il piazzale delle Quattro Colonne, un tratto già devastato dalla mareggiata di novembre dell'anno scorso. La carreggiata stradale è stata invasa da detriti e una grande voragine nei pressi del piazzale, apertasi proprio lo scorso anno e che era stata transennata in attesa dei lavori di rifacimento del lungomare, è stata ulteriormente allargata dalla furia delle onde, mentre un lungo tratto di muretto di delimitazione della scogliera è stato divelto. L'area sarà transennata e messa in sicurezza e sarà presto interessata dal cantiere dei lavori di riqualificazione del lungomare e di realizzazione della pista ciclabile. Anche in questa zona ieri gli operai incaricati dal Comune hanno proceduto alla rimozione delle pietre e della fanghiglia e in generale con le operazioni di messa in sicurezza della strada. I tecnici comunali sono al lavoro da ieri per quantificare i danni e redigere un piano di interventi di messa in sicurezza.

