La Tennistavolo Brindisi riconosciuta come scuola

BRINDISI Traguardo storico per la società sportiva Enel Tennistavolo Brindisi che ottiene il riconoscimento di scuola. Un importante riconoscimento per la società sportiva brindisina, basti pensare che in Puglia ci sono solo 13 società, compresa quella di Brindisi, riconosciute ufficialmente come scuola dalla Federazione Italiana. Quella delle scuole di tennistavolo è una rete nazionale con operatori sportivi qualificati che sviluppano attività dedicate ai nuovi praticanti, oltre a rafforzare lo sviluppo delle abilità di gioco di coloro che praticano già questa disciplina sportiva fino ai giocatori esperti.

Dalle scorse settimane dunque anche la società sportiva Tennistavolo Brindisi è entrata nella rete ufficiale della, Fitet, la Federazione Italiana Tennistavolo, grazie ai risultati concretizzati nel corso degli anni ed al lavoro societario e di operatori professionali qualificati. «Un importante riconoscimento - dichiara Cosimo Montanaro, presidente della società brindisina -. Un risultato raggiunto grazie ad anni di attività che la società già scuola Cas, ha svolto fino ad oggi. Decine e decine di ragazzi e ragazze praticano questo sport dal 1981 guidati da tecnici esperti che con bravura e pazienza, insegnano ad essere rispettosi delle regole, non solo di gioco, ma anche nei confronti degli altri atleti». E ancora: «Far capire loro che il sacrificio e l'impegno premiano sempre, specialmente quando si troveranno nel mondo degli adulti. Inculcare una mentalità in cui una sana competizione con il compagno di banco o con il collega di lavoro può solo produrre uno stimolo per migliorarsi continuamente, ecco il delicato compito che i nostri educatori svolgono quotidianamente, preparare attraverso lo sport gli adolescenti di oggi ad essere uomini e donne del domani», conclude Montanaro.

