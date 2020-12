La Puglia è sotto osservazione Ipotesi arancione dopo le feste

Maria Claudia MINERVA

Arancione, rosso, giallo: sono i colori che negli ultimi mesi stanno regolando il nostro vivere quotidiano, imponendoci di fare una cosa piuttosto che un'altra. Colori che, purtroppo, continueranno a segnare anche gli ultimi giorni dell'anno e i primi di quello successivo. Infatti, concluso il lockdown a singhiozzo, dal 7 gennaio la battaglia riprenderà da dove l'avevamo lasciata il 23 dicembre con l'entrata in vigore delle misure per le feste. La Puglia è tra le regioni con l'Rt più alto, motivo per cui se, prima di Natale si accingeva a diventare gialla, ora con l'indice del tasso di contagiosità in risalita rischia la retrocessione in zona arancione.

L'Istituto superiore di sanità lo ha detto con chiarezza che la regione, insieme a Liguria, Marche, Umbria e Veneto, è considerata a «rischio alto». È bene, infatti, che l'Rt resti sotto quota 1, se superiore, scattano nuovi divieti: significa, infatti, che ogni persona ne ha contagiata un'altra. Non solo questo. La Puglia è anche la seconda regione d'Italia (prima c'è il Veneto) con i maggiori ingressi in Terapia intensiva. Come testimonia, infatti, il Bollettino del ministero della Salute, ieri in Puglia sono stati 55. Solo il Veneto - che è la regione che sta destando maggiore preoccupazione in questo momento - ne ha fatti registrare di più (63). Dati che, sommati ad una cronica sofferenza registrata anche nel tracciamento dei contagi e alle valutazione dell'Iss, rendono la Puglia la seconda principale indiziata per un immediato rientro in zona arancione dopo il 7 gennaio. In pratica se nel nuovo monitoraggio dell'Iss l'Rt dovesse ancora essere troppo alto (prima di Natale era allo 0,97), e se la resilienza del sistema sanitario dovesse risultare essere messo ancora a dura prova come sembra, la Puglia rischia il declassamento, con tutte le conseguenze che ne deriveranno in termini di divieti e restrizioni.

Intanto, oggi, 30 dicembre, è l'ultimo giorno di zona arancione prima del lockdown che partirà domani e andrà avanti fino al 3 gennaio. Quindi ancora per oggi sarà possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio Comune di residenza senza autocertificazione, ma solo dalle 5 alle 22, ora in cui scatta il coprifuoco. Se si vive in un piccolo municipio, sotto i 5mila abitanti, ci si può recare in un Comune limitrofo differente, entro un'area di 30 chilometri, ma non verso un capoluogo di provincia. Attenzione: si potrà fare visita a parenti o amici non conviventi solo una volta al giorno e massimo in due persone conviventi (oltre i figli sotto i 14 anni), senza uscire mai dalla propria regione di residenza. Sarà poi sempre possibile raggiungere la seconda casa, ma solo se nella stessa regione di residenza e per un solo nucleo famigliare. Sarà poi sempre possibile tornare nella propria abitazione di residenza. I negozi saranno aperti per lo shopping fino alle 21, i bar e ristoranti, invece, resteranno chiusi: consentito però l'asporto e la consegna del cibo a domicilio tra le 5 e le 22.

Da domani, invece, scatta la zona rossa: L'obiettivo è quello di evitare feste e assembramenti per l'inizio del 2021, dunque in programma una stretta nei controlli, soprattutto domani e l'1 gennaio. In questi quattro giorni, la circolazione sarà vietata anche all'interno del proprio Comune di residenza, se non dotandosi di autocertificazione (motivi di lavoro, di urgenza, come fare la spesa, e sanitari). Resta la deroga delle feste: si potrà fare visita a parenti o amici non conviventi solo una volta al giorno e massimo in due persone conviventi (oltre i figli sotto i 14 anni), senza uscire mai dalla propria regione di residenza. Sarà poi sempre possibile raggiungere la seconda casa, anche in questi giorni rossi, ma solo se nella stessa regione di residenza e per un solo nucleo famigliare. Per quanto riguarda i festeggiamenti, è vietato fare feste in gruppo in casa o all'aperto, e creare assembramenti. Negozi, bar e ristoranti resteranno chiusi, ma sono sempre previsti asporto e consegne a domicilio, fino alle 22. Le messe devono finire prima delle 22 o iniziare dopo le 5 di mattino. Il 4 gennaio si torna in zona arancione, per poi piombare nel nuovo lockdown (zona rossa) del 5 e 6 gennaio. Dal 7 invece l'Italia torna a essere zona gialla, ma la Puglia è a rischio: se l'indice Rt salirà oltre l'1 sarà declassata.

