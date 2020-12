Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni torna con la terza giornata dell'edizione speciale del 2020.

Ogni mattina alle 10 sul sito KidsFestival.it, saranno disponibili i nuovi contenuti della giornata che saranno poi online per tutto il corso del festival. Nella terza giornata per In viaggio con le storie in scena, sui vagoni storici del Museo Ferroviario, Il gigante e la farfallina di e con Otto Marco Mercante (adatto ad un pubblico dai cinque anni in su). Un Gigante boscaiolo vive completamente isolato dalla societa, questo lo rende un essere duro completamente insensibile ad ogni emozione. Ma un giorno viene a contatto con una Farfallina che misteriosamente si trasforma. Il Gigante rimane per un primo tempo ancora duro e insensibile, ma un evento improvviso gli cambiera completamente il punto di vista. Una favola sull'amicizia con un finale positivo che fa riflettere sull'importanza delle persone che ci stanno accanto. Nel Kids Village sarà allestito, invece, il laboratorio Piccolo manuale del clown di Luca Pastore con la partecipazione di Jacopo Rollo (per tutti). Piccolo manuale del clown è un concentrato di idee per trasformarci in veri clown. Suggestioni per incuriosire e far sorridere, idee per trasformarsi. Prova a scoprire il clown che c'è in te.

Giovedì 31 dicembre si chiude il 2020 con Vado a vivere su un albero, ispirato alla vera storia di Julia Butterfly Hill, di e con Ilaria Carlucci (+8). Dopo la pausa di Capodanno il programma riprenderà sabato 2 gennaio con Junchio e la Principessa, tratto da Storia da maschio, storia da femmina di Valentina Diana con Silvia Lodi (+6) e con il laboratorio per famiglie e piccoli finoa 5 anni Music togheter®, un viaggio nel suono, un'esperienza musico - sensoriale da condividere con tutta la famiglia, guidato da Adriana Polo, realizzato in collaborazione con Ip Ip Urrà, progetto selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dalle 17 in diretta web dal Convitto Palmieri sempre sul sito KidsFestival.it il primo dei tre incontri di approfondimento. Ammalarsi di meraviglia, lasciati in pace quando cade la neve sarà un dialogo poetico tra racconti, esperienze e poesia con Luigi D'Elia e il Maestro Antonio Catalano.

