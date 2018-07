«Insetti e sporcizia la piaga si allarga» Denuncia e appello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Capita purtroppo di doversi guardare le spalle anche quando si è seduti in un locale a Lecce. E non per una questione di sicurezza, piuttosto per la presenza delle blatte che sembrano aver invaso la città. Sebbene dal Comune l'assessore Mignone chiarisce che la situazione è come gli altri anni e a macchia di leopardo. A denunciare la presenza degli scarafaggi in città è stato lo Sportello dei Diritti secondo cui il centro è ormai «sotto assedio». Le cause? Vanno ricercate, secondo lo Sportello dei diritti, in «una disinfestazione,...