Ingressi nelle intensive La Puglia è al secondo posto

Puglia seconda per ingressi nelle terapie intensive, e altri 34 morti in un solo giorno. Dal bollettino regionale emerge sì un calo dei nuovi positivi, ma la situazione resta da monitorare attentamente, tanto che non si esclude che il 7 gennaio la Puglia apra il periodo post-festività in zona arancione. Una decisione definitiva sarà comunque presa nei prossimi giorni.

Ieri si sono registrati 749 nuovi casi su 9.668 test, per un rapporto percentuale del 7,7%, il tasso più basso da ottobre in poi. Questa la distribuzione dei nuovi contagi: 287 sono stati rilevati in provincia di Bari, 126 nella Bat, 106 in provincia di Taranto, 81 in provincia di Foggia, 74 in provincia di Brindisi, 59 in provincia di Lecce, 10 residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota.

Resta alto, invece, il numero delle vittime: ieri ci sono stati 34 decessi, in linea con la media giornaliera registrata durante la seconda ondata di contagi. Undici delle vittime riguardano provincia di Bari, altrettante nel Foggiano, 8 nella Bat, 4 in provincia di Taranto. L'Asl di Taranto segnala inoltre altre tre vittime, non ancora inserite nel bollettino. Il numero totale delle vittime in Puglia dall'inizio dell'emergenza sale così a 2.428.

Ieri altri 1.039 guariti, mentre scendono il numero degli attuali positivi: sono 52.833, il giorno prima erano 53.157. Cala, invece, il numero dei ricoverati nei reparti Covid, sono 1.602 contro i 1.643 di ieri, anche se continua ad esserci un numero elevato di nuovi ingressi nelle terapie intensive: ieri sono stati 55, ed è un dato che rende la Puglia seconda solo al Veneto (63).

Un focolaio di contagio Covid è stato accertato nella casa di riposo «Carmela di Brindisi Valentini», nel quartiere San Pietro Piturno a Putignano (Bari), dove sono risultati postivi 39 anziani residenti. La sindaca Luciana Laera spiega che «dalle interlocuzioni con la cooperativa sociale Apollo, che gestisce la struttura, abbiamo contezza del fatto che complessivamente sono 57 gli ospiti e 15 il numero del personale impiegato nella casa di riposo» e che «il contagio è circoscritto alla casa di riposo, gli ospiti sono adeguatamente assistiti, la struttura è sotto controllo e, in affiancamento al direttore sanitario Domenico Valentini, è stato nominato un coordinamento sanitario a collaborazione» costituito da altri due medici.

A livello nazionale l'epidemia torna a crescere. I dati del ministero della Salute indicano che i nuovi casi sono stati 11.212 nell'arco di 24 ore, contro gli 8.585 del giorno precedente, ma il rapporto fra casi positivi-tamponi è sceso all'8,7% mentre il 28 dicembre sfiorava il 12,5%. Nelle ultime 24 ore sono infatti aumentati anche i tamponi, con 128.740 contro i 68.681 del giorno precedente. Cifre ancora molto basse per garantire il tracciamento. Ancora alto anche il numero dei decessi, pari a 659 contro i 445 del giorno precedente. Si osserva comunque anche un incremento nei guariti o dimessi, pari a 17.044.

«Soltanto nella prima settimana di gennaio - osservano gli esperti - potremo vedere gli effetti delle misure restrittive entrate in vigore a ridosso del Natale, che ci si augura possano contrastare l'aumento dei casi che si sta registrando». Le incognite sono rappresentate non solo dalla riapertura delle scuole. Un'altra incognita è nel fatto che gennaio, con le sue temperature più rigide, «è periodo in cui - concludono gli esperti - i virus veicolano di più, compresi quelli dell'influenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA