Ilaria MARINACI

Il 2020 resterà alla storia come l'anno della pandemia. Nel Salento come nel resto d'Italia. E del mondo, ovviamente. Su questo non ci sono dubbi. In futuro, ritornando con la memoria a questi mesi che ci lasciamo alle spalle, non potremo fare a meno di pensare alle piazze vuote e agli ospedali pieni, alla contabilità giornaliera dei contagi e delle vittime, alle mascherine e al distanziamento. Forse abbiamo imparato un nuovo modo di vivere, di certo meno bello di quello di prima, ma necessario per tirarci fuori da questo doloroso guado.

Eppure il 2020 non è stato solo questo. Anzi. Neanche la pandemia - tanto la prima quanto la seconda ondata - hanno fermato le nuove sfide e impedito - sia pur in modo condizionato - che si affacciassero novità all'orizzonte. È stato un anno caratterizzato da momenti belli ed emozionanti. La tenacia di Dior, ad esempio, nel voler organizzare nella splendida Piazza Duomo di Lecce la sua sfilata itinerante: la Cruise 2021 che approdava in Italia per la prima volta. La bellezza della città capoluogo, insieme a quella eterea delle modelle, si è guadagnata così, in piena estate, le luci della ribalta mondiale. E in prima fila Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison e prossima cittadina onoraria di Lecce.

Ovviamente, tra arresti eccellenti e inchieste scottanti, anche la cronaca ha tenuto banco. Un fatto su tutti: l'orrore del duplice omicidio di via Montello a Lecce che ha sconvolto non solo il Salento, ma il Paese intero con la fine assurda di una giovane coppia felice per mano di un altrettanto giovane e feroce assassino. Un movente per certi versi ancora oscuro e il sospetto di avere a che fare con un potenziale serial killer. In mezzo a tutto questo la città che cambia: l'ex cinema Santalucia demolito, il Dea che si apre, il Banco di Napoli che diventa un resort extralusso e l'ex Galateo che finalmente prende forma. Ora aspettiamo l'anno che verrà. Con il carico di speranze che si porta dietro.

