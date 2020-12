Il vice Lanna: «Serve una grande prova Ma siamo pronti»

Tonio DE GIORGI

LECCE La partita di questo pomeriggio a Cittadella dirà se la vittoria contro il Vicenza ha avuto i suoi benefici, oltre ai tre punti in classifica. «Le scorie delle due sconfitte si sono fatte sentire. Inoltre contro il Vicenza siamo passati in svantaggio e i giochi si sono complicati ancor di più, però la squadra si è compattata ed è riuscita a tirare fuori l'anima, che ha e ha dimostrato spesso di avere, se non sempre ha dichiarato Lanna, vice di Corini, nella conferenza stampa di vigilia -. La vittoria contro il Vicenza è un punto di partenza importante, un buon viatico in vista della partita con il Cittadella. Un successo che ti permette sempre di lavorare meglio, stiamo bene e c'è voglia di continuare a fare bene».

Anche alla vigilia della partita contro il Cittadella Corini ha istruito la squadra sul modo in cui affrontare l'avversario di turno. «Il mister è sempre presente, e grazie alla tecnologia anche questa volta ha parlato alla squadra dell'avversario che andiamo ad affrontare; ha caricato i ragazzi- aggiunge -. È normale che tutti abbiamo bisogno della sua presenza fisica, che è un'altra cosa. Anche da casa, però, sta dando il suo grandissimo contributo, cerca di spingerci, tutti, sia la squadra che lo staff, a fare sempre meglio». Tra i convocati la novità è rappresentata dalla presenza di Kastriot Dermaku. Ma il vice allenatore giallorosso non svela se potrà offrire il suo contributo dal primo minuto. «È rientrato da due giorni - continua -, sicuramente non ha i novanta minuti nelle gambe, però è un rientro importante per noi, è una carta in più».

Il periodo che sta attraversando il Cittadella non è dei migliori, ma Lanna non si fida. «Sono ormai anni che il Cittadella basa il proprio gioco su un 4-3-1-2 molto dinamico sostiene - e nonostante ogni anno vengano fatti nuovi innesti, la squadra riesce a stare sempre a certi livelli, è una squadra molto difficile da affrontare e non dimentichiamo che potenzialmente, con le due partite da recuperare, potrebbe essere in testa alla classifica; la squadra ne è consapevole e sappiamo che dobbiamo fare una grande partita dal punto di vista fisico e mentale. Però abbiamo le nostre qualità tecniche, non ci resta che tirarle fuori anche contro il Cittadella. È importante che tutti si facciano trovare pronti quando sono chiamati in causa. Abbiamo visto quanto siano importanti i subentranti avendo cinque cambi a disposizione e con partite così ravvicinate in cui non possono giocare sempre gli stessi». La nevicata dei giorni scorsi e la temperatura non influiranno sulla partita. «Vivendo qui conclude so che hanno i mezzi per far sì che il terreno di gioco si presenti in ottime condizioni».

