Il teatro a sorpresa in streaming dall'Apollo

Teatro a sorpresa e a domicilio. Sono queste le caratteristiche della nuova rassegna ideata dal Teatro Pubblico Pugliese che prenderà il via oggi all'interno del Teatro Apollo di Lecce, dove però saranno presenti solo gli attori. Il pubblico, chi deciderà di assistere alle rappresentazioni, se ne starà comodamente a casa e da lì potrà seguire gratuitamente gli spettacoli, ma solo dopo essersi registrato.

Sarà un doppio spettacolo quello che inaugurerà Indovina chi viene a (s)cena, la stagione teatrale che coinvolgerà nei suoi vari appuntamenti 26 Comuni soci del Tpp in altrettanti teatri cittadini: gli appuntamenti saranno stasera il primo alle 19.30, il secondo alle 21.

Mistero su titolo, trama e produzione teatrale, ma diversi indizi sono stati inviati al pubblico nelle scorse ore attraverso i social, la stampa, e la newsletter ideata per l'occasione. Da qualche giorno, inoltre, due attori mascherati da Diabolik e Eva Kant si mostrano in rete cercando di aiutare gli spettatori a svelare il caso con l'aiuto di finte telefonate agli assessori comunali alla cultura delle città in cui lo spettacolo avrà luogo. Insomma una sorta di gioco che si pone come obiettivo principale quello di unire nuovamente artisti e pubblico che da troppo tempo non si incontrano dal vivo. E così il teatro arriva direttamente a casa dello spettatore a ora di cena, con uno spettacolo e un ospite misterioso.

Eva e Diabolik sono i nomi in codice dei capi del movimento dei personaggi misteriosi che andranno in scena in tutta la #Puglia con Indovina chi viene a (s)cena. Dove andranno? Qual è il loro piano? Che si mangia a queste cene? Sapranno dove parcheggiare? La risposta a questa e ad altre domande si trova nell'episodio pilota di Indovina chi viene a (S)cena - la serie. Una specie di caccia al tesoro che, seguita per intero, farà scoprire come andrà a finire questo incredibile piano organizzato ai tempi del distanziamento interpersonale.

Per scoprire i personaggi misteriosi e la storia che racconteranno agli spettatori che si sono registrati bisognerà però attendere i due spettacoli in programma stasera. Non si tratta dello stesso spettacolo in doppia recita, ma di due appuntamenti diversi. Per iscrizioni e prenotazioni del proprio posto gratuito http://bit.ly/icvsprenota.

