Il Salento, le stagioni perdute e il profumo acre del tabacco

Questa storia inizia con la resa di fronte a una malattia che vince sulla vita. Senza clamore si oscurava un faro. Scritta così, tra parole nette e dense, è il culmine della narrazione di un uomo adulto che vede la madre andarsene per sempre. Il suo faro in silenzio si spegne: la vita mi porgeva, mio malgrado, il suo calice imprescindibile di fiele....

A qualunque età succeda, una madre si trascina via un mondo intero, quello a cui siamo avviluppati sin dalla nascita e dal quale non vorremmo staccarci mai. È l'unico universo veramente nostro che non può avere fine, tutto il resto passa, prima o poi. E quindi, quello del distacco, diventa il momento opportuno per riportare in scena i ricordi, una stagione perduta; basta un attimo e tante ombre riprendono ad animarsi.

L'elogio al respiro lieve della memoria, una ricostruzione fatta di facce e di fatti di un mondo passato, senza edulcorazioni o leziosità, senza sconti né compiacimenti, è contenuto in Profumo di tabacco di Maria Francesca Giordano, una sorta di romanzo composto da tante diverse e staccate narrazioni degli interpreti di una storia comune, animata nel pianeta della crescita e della formazione del protagonista, Antonio.

Tutto era così distante da me, da quell'oggettivo presente, dalla nuova dimensione della mia vita quotidiana. Erano solo passati cinquant'anni. Mezzo secolo mi separava dalla mia infanzia, dice, e inizia a srotolare il suo racconto.

È un Salento antico il suo, quello del tabacco che invadeva la vita di grandi e piccoli negli strati sociali più deboli: tutti erano reclutati in operazioni che avrebbero contribuito al sostentamento familiare. Il prezzo in termini di fatica era altissimo, ma il guadagno mai direttamente proporzionale.

Ricordo un profumo forte e acre, pungente, fastidioso: il tabacco. Era l'odore secco del tabacco che mi rovinava l'infanzia! Un incubo. Il grasso nero, colloso e attaccaticcio sulle mani. Le foglie sulla mia pelle. La mia epidermide repellente. Il disgusto per i tempi di semina e di raccolta....

Un padre troppo crudele, cinico e vinto dall'alcol, un fratello più piccolo da proteggere, e poi nonno Oronzo raggrinzito, silenzioso ma austero come un ulivo, la natura e il presepe, e poi l'università lontano da lì che ti cambia la vita per sempre. Non a tutti però, per alcuni in quel piccolo mondo il destino era segnato da una discriminazione a monte che non prevedeva la possibilità di crescita sociale per chi proveniva dalla miseria.

Da un lato, un pregiudizio condannava anche i figli capaci di molti contadini poveri a lievi miglioramenti personali e, dall'altro, un privilegio spingeva pochi al successo sociale. Privilegio ben tutelato. Con cura. Poi facevo la mia riflessione: due amici di giochi, due belle menti, due diversi destini. Due vite, cresciute nel tempo, erano il frutto di un marcato e netto divario.

Il libro, molto ben scritto, curato e pensato, si risolve in una summa di riflessioni su un Salento andato (ma non del tutto) che si oppone alle fatue cartoline edulcorate che troppo spesso ci andiamo raccontando.

