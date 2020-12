Il Lecce all'esame del Cittadella

SERIE B

Lino DE LORENZIS

Il Lecce torna a giocare dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro il Vicenza e cerca importanti conferme su uno dei campi più difficili della serie B. Ci vorrà una prova maiuscola oggi pomeriggio per superare senza danni la delicata sfida del Tombolato contro i padroni di casa del Cittadella. La squadra del tecnico Venturato è la virtuale capolista del campionato cadetto in virtù dei 23 punti conquistati e delle due partite da recuperare. I granata sono reduci da quattro vittorie di fila solo che, alla luce del diffondersi del Covid19 all'interno del gruppo-squadra, sono stati costretti a sfruttare l'unico bonus concesso ai club della cadetteria e di conseguenza hanno chiesto il rinvio della gara con il Chievo, prevista per domenica scorsa a Verona. Oggi dunque il Cittadella dovrà necessariamente affrontare il Lecce con una formazione che inevitabilmente non sarà al completo. Assenti pure il tecnico Venturato ed il suo vice Gorini, entrambi finiti nella lunga lista dei contagiati, di conseguenza in panchina andrà il collaboratore tecnico Musso che ha già diretto gli allenamenti che hanno preceduto la sfida odierna con i giallorossi salentini.

Se Atene piange però Sparta non ride. Anche il Lecce infatti deve fare i conti con l'assenza del suo condottiero, Eugenio Corini, bloccato a casa dal virus dallo scorso 5 dicembre. È quasi superfluo dire che pure i giallorossi hanno pagato un caro prezzo l'arrivo della pandemia visto che, sin dall'alba di questa stagione sportiva, diversi calciatori sono stati contagiati. E non sono mancate nemmeno le defezioni dovute a problemi fisici di varia natura. Un esempio per tutti è il caso di Kastriot Dermaku: il centrale difensivo albanese, giunto nel Salento per dare sostanza alla fase difensiva, fin qui ha giocato appena 170 minuti, frutto di tre presenze con Cremonese, Cosenza e Frosinone. Prima il Covid19 e poi una serie di infortuni muscolari l'hanno costretto a disertare a lungo i campi di gioco. Oggi torna a disposizione e potrebbe partire dall'inizio, pur disponendo soltanto di una ridotta autonomia. Niente da fare invece per l'enfant prodige Pablito Rodriguez, in gol all'esordio domenica scorsa contro il Vicenza. La lesione di primo ai flessori della coscia sinistra lo costringerà ad un'assenza di circa venti giorni. Disco rosso anche per Vigorito, Pettinari (ex di turno) e pure per Falco, tutti infortunati. Per il fantasista di Pulsano, a questo punto, è sempre più probabile la cessione nel mercato di gennaio. Prima convocazione pr il giovane portiere rumeno Borbei, 17 anni. Nel Cittadella ci sarà l'ex giallorosso Marco Rosario, salentino di Patù. Fischio d'inizio alle ore 15.

