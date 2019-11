© RIPRODUZIONE RISERVATA

I costi degli asili nido in Puglia più bassi della media nazionale, anche se, in un anno, c'è stato un aumento di oltre il 10% rispetto al passato. Lo dimostra il report di Cittadinanzattiva che ha esaminato le rette applicate al servizio di asilo nido comunali in tutti i capoluoghi di provincia italiani. Una famiglia media pugliese, con un bimbo al nido, spende al mese 239 euro nell'anno scolastico 2019/2020, con una variazione del +10,4% rispetto all'anno precedente quando l'importo si fermava a 217 euro. Eclatante il caso di Andria che ha subito un incremento boom del 105,5% (si passa dai 146 euro del 2018/19 ai 300 euro dell'anno in corso). Lieve aumento per Taranto che passa da 255 euro a 258 euro con una variazione del 1,2%. Invariate le altre province pugliesi: Foggia, la più cara, costa alle famiglie 300 euro annuali, poi c'è Brindisi con 230 euro, Lecce che invece si ferma a 206 euro, Bari con 199 euro e Barletta, in coda, a 180 euro., dove la spesa è invece di 303 euro all'anno per famiglia. Negli asili nido trova posto poco più di un bimbo su cinque, ma la copertura è assai variegata fra le diverse Regioni: si va dal 34,3% dell'Umbria al 6,7% della Campania con ben sei regioni sotto la media nazionale (21,7%). In Puglia invece la copertura totale si attesta al 13,6%. L'indagine ha interessato le rette applicate al servizio di asilo nido comunale in tutti i capoluoghi di provincia nazionali, con riferimento ad una famiglia tipo composta da tre persone (due genitori e un minore di età da 0 a 3 anni) e con un indicatore Isee pari a 19.900 euro. le rette rilevate fanno riferimento all'anno educativo in corso e riguardano gli asili nido a tempo pieno, laddove ci sono, con una frequenza per cinque giorni a settimana. Nel calcolo non sono state considerate né le eventuali agevolazioni attivate dai Comuni in virtù dei provvedimenti regionali, né quelle di derivazione nazionale.sulle tariffe, posti disponibili, agevolazioni per le famiglie: al Nord si registrano le rette più alte, ma anche maggiori misure di aiuto per i nuclei familiari che possono così fare fronte alle spese. Il Sud invece è più contenuto sui costi, seppur in aumento rispetto all'anno precedente, e ha una minore disponibilità di posti per i bambini. La retta più alta si paga in Trentino Alto Adige, con circa 472 euro di media, quella più bassa in Molise, che invece è di 169 euro. Le regioni settentrionali si caratterizzano per una spesa media per le famiglie più elevata, ma in decremento rispetto all'anno precedente, stabile la spesa al Centro e in aumento invece nelle regioni meridionali (+5,1%). Lecco il capoluogo più costoso con 515 euro di spesa media a famiglia, Catanzaro il più economico con 100 euro., realizzato nell'ambito del progetto Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico. Una spaccatura evidente quindi tra Nord e Sud, confermata anche da un rapporto della Fondazione Openpolis: tutte le realtà settentrionali si trovano al di sopra della media nazionale (24%). Al contrario, quelle meridionali non arrivano nemmeno alla metà di quella soglia: tra le Province con più minori solo Trento e Reggio Emilia superano il 33%. Al sud in 5 casi su 6 non arrivano alla doppia cifra, l'unico che la raggiunge cioè Crotone, supera di poco quota 11%, appena un terzo della soglia dei 33 posti ogni 100 bimbi, stabilita in sede europea. L'offerta tra pubblico e privato, a livello nazionale, è piuttosto paritaria, con una leggera prevalenza (51,3%) di posti pubblici. Il restante 49,7% è offerto in strutture private, sia con i posti in convenzione sia con quelli a mercato libero. A Reggio Emilia l'offerta di nidi pubblici è di quasi l'80%. E ancora, stando al rapporto, l'offerta è quasi esclusivamente privata in due province del mezzogiorno, Crotone e Caserta, che sono anche agli ultimi posti per diffusione del servizio. In queste due realtà quasi il 90% dei posti è offerto in strutture private.