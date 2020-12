Eraldo MARTUCCI

Si avvia ormai alla conclusione l'anniversario del 250° del genetliaco di Beethoven, trascorso forzatamente più in sordina per l'emergenza sanitaria mondiale. D'altronde un monumento gigantesco della musica classica come il compositore tedesco non ha certo bisogno di una ricorrenza per essere ricordato. Ma Andrè Gide ci rammenta che se tutto (?) è già stato detto, nessuno ascolta con tutte e due le orecchie, sicché è sempre necessario ricominciare.

Ed è dunque con grande piacere che si ascoltano nuovamente due fra i massimi capolavori del genio di Bonn: il Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra Imperatore e la Quinta Sinfonia. Brani che saranno eseguiti dalla Oles oggi alle 20.45 al Teatro Apollo di Lecce (ovviamente senza pubblico e con i musicisti in presenza). Il concerto, che sarà diretto dal grande violinista leccese Massimo Quarta e con ospite solista il virtuoso della tastiera Pasquale Iannone, si potrà vedere sulla piattaforma https://orchestraoles.xarena.it/login (biglietti disponibili su Vivaticket al costo di 1 euro più diritti di prevendita).

La programmazione in streaming s'inserisce nella Programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia finanziata da Regione Puglia con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e con il contributo del Mibact e del Comune di Lecce.

L'ultimo dei cinque concerti beethoveniani per pianoforte e orchestra rappresenta l'apice delle tendenze contenute nelle analoghe precedenti opere del compositore. Il sottotitolo Imperatore si deve al pianista Johann Baptist Cramer dopo la morte dell'autore: denominazione evocata probabilmente dall'enfasi virile che lo caratterizza o, forse, dal fatto che fu dedicato all'arciduca Rodolfo d'Austria, ultimo figlio dell'imperatore Leopoldo II.

Otto semplici note sono diventate l'incipit più famoso di tutta la storia della musica, ed a conti fatti non è stata ancora proposta una descrizione più sintetica, esatta ed esauriente del Destino che bussa alla porta, data dallo stesso compositore a chi lo interrogava sull'esordio della sua Quinta sinfonia. Un'epigrafe, un titolo a caratteri cubitali, come soleva dire il grande direttore Wilhelm Furtwängler, che divenne anche il motto d'avvio che nell'ultima guerra allertava il mondo libero dai microfoni di Radio Londra. Anche allora libertà, genuinità e vitalismo si identificavano nel fiammeggiante ritratto di Beethoven.

