Enrico DEL COLLE

In tempi di normalità l'approvazione della legge di bilancio, che rappresenta l'agenda economica e sociale del prossimo anno, sarebbe stata la notizia del momento, ma in questo grigio periodo di pandemia non ha avuto il proscenio del passato; oggi, al di là del doveroso risalto dato all'avvio della campagna vaccinale, i riflettori economici sono puntati sulla predisposizione dell'architettura operativa del Recovery Fund, cioè sulla complessa pianificazione e conseguente destinazione delle risorse europee. Data la difficile realtà che stiamo vivendo, la manovra economica si è orientata sui necessari ristori, volti a risarcire le imprese e i lavoratori, e su una serie di incentivi, proroghe e bonus vari, con i quali si è cercato di dare un po' di sollievo alla gente ed impedire un inevitabile tracollo economico. Non si intravvedono, invece, significativi interventi dal lato degli investimenti e neppure vengono segnalati eventuali territori interessati ad ospitarli; in entrambi i casi ci si affida ai fondi europei. Su questi due ultimi aspetti è bene soffermarsi per far emergere l'importanza, spesso dimenticata, degli squilibri territoriali che caratterizzano il Paese. Cerchiamo di inquadrare la questione sintetizzandola in tre indicatori in grado di misurare le differenze socioeconomiche esistenti, prima della pandemia, tra le diverse aree del Paese: il primo attiene alla condizione economica delle famiglie ed i dati (Istat) ci dicono che, rispetto al totale delle famiglie residenti nel Sud, quelle al di sotto della soglia di povertà sono più del 20%, mentre nel Centro-Nord non superano l'8%; il secondo riguarda la disponibilità reddituale dei nuclei familiari ed i dati ci informano che il reddito per abitante nel Centro-Nord era pari a 22mila Euro circa, mentre quello del Sud era di poco superiore a 14mila Euro, cioè il 35% in meno; il terzo interessa il comparto produttivo ed i dati mostrano come il valore aggiunto delle aziende del Paese che ammontava a circa 800 miliardi sia distribuito per il 20% nel Sud ed il restante 80% altrove. È immediato osservare come tali differenze siano profonde e bisogna cominciare da questa verità per capire quali iniziative intraprendere per avviare la ricostruzione del Paese: ridurre questa insostenibile distanza che le cifre hanno spietatamente evidenziato. Ora, siamo alla vigilia di una poderosa iniezione di liquidità proveniente dall'Europa e i numerosi progetti (52), per il momento solo abbozzati, sembrerebbero dedicare il 50% dei fondi alle infrastrutture, all'economia verde e alla transizione energetica e per il Sud parrebbe prevalere un ammodernamento ferroviario a partire dalla Salerno-Reggio Calabria. Ci si chiede, però, se non sia necessaria anche una più articolata rete ferroviaria, dato che meno del 25% dei residenti nel Sud ha utilizzato almeno una volta, nel 2019, il mezzo ferroviario, contro il 45% circa degli abitanti del Centro-Nord. Inoltre, occorrerebbero massicci investimenti nella Sanità meridionale, altrimenti sarebbe difficile giustificare la consistente emigrazione ospedaliera che dal Sud si sposta annualmente verso il Centro-Nord (rispetto a 100 persone ospedalizzate nel Sud, ben 10 si ricoverano negli ospedali del Centro-Nord, mentre soltanto per il 4% accade lo spostamento contrario); anche l'Istruzione del Sud sembrerebbe soffrire visto che il tasso di scolarizzazione (quota di giovani tra i 20 e i 24 anni in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore) è di circa dieci punti percentuali inferiore del Centro-Nord (76% contro l'85%). Questi esemplificativi numeri riguardanti i trasporti, la sanità e l'istruzione, settori di competenza regionale - rivelano come, nell'ambito delle indicazioni Ue, occorra individuare le effettive esigenze dei singoli territori e, vista la situazione, bene sta facendo il Ministro Provenzano a chiedere un'assegnazione di fondi per il Sud superiore al 34% (quota stabilita da un mero criterio demografico) e a suggerire di concentrarsi sulla qualità dei progetti e non solo sulle quote di risorse, per un rilancio complessivo. Infatti, non è in gioco solo la rinascita del Sud, bensì la credibilità e il futuro di questo complicato, ma straordinario, Paese.

