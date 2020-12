Ecco la tecnologia per i servizi turistici

L'appuntamento è alle 10.30, in modalità on line gratuita con l'evento che chiude il progetto Instant - Innovazione tecnologica per valorizzare i servizi turistici erogati in ambito culturale e migliorarne l'accessibilità.

Un appuntamento che servirà per presentare i risultati e gli sviluppi futuri del progetto che vede come partner Arnia, Commed I A, Lesvil, Arancia Ict, Science App e Cnr, che coinvolge Gal - Valle Della Cupa, Confcoopetative, Agriturismo Li Calizzi, Comune Di Galatina, Comune Di Carovigno e Comune Di Cavallino nella sperimentazione e l'Università del Salento, in qualità di Consulente Scientifico.

Il progetto (www.instantinnovation.it), ideato con l'obiettivo di valorizzare i servizi turistici erogati in ambito culturale e il miglioramento della loro accessibilità attraverso l'innovazione tecnologica, ha realizzato un sistema, sia hardware che software, che, attraverso l'uso di tecnologie emergenti ed innovative (quali dispositivi mobili, app, Bluetooth Low Energy, dispositivi indossabili, etc), offre al visitatore, anche con disabilità visive, la possibilità di vivere delle esperienze personalizzate.

Tre i principali macro-obiettivi che Instant vuole raggiungere: mettere a disposizione ia hardware che software, che attraverso l'uso di tecnologie emergenti ed innovative fornirà una serie di funzionalità che consentiranno al visitatore e/o al turista di vivere delle esperienze personalizzate durante, ad esempio, la visita di un museo o una semplice camminata in giro per la città; Pianificare i living lab, attraverso i quali le utenze saranno coinvolte nelle diverse fasi di realizzazione del sistema e potranno testarlo al fine di fornire feedback utili a raffinare e migliorare le funzionalità offerte dal sistema stesso e isseminare i risultati ottenuti attraverso la realizzazione di workshop tematici, la partecipazione a conference nazionali ed internazionali, la sottomissione di paper a journal su temi inerenti al progetto e svolgere attività di disseminazione sul web.

Per partecipare all'evento on line, è sufficiente collegarsi al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/84874862985 .

