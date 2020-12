E dunque: la montagna di soldi che ci presterà l'Europa va spesa tutta, fino all'ultimo centesimo, su progetti nuovi. Intelligenti, qualificati, produttivi, capaci di generare occupazione, ovviamente, ma soprattutto nuovi, cioè aggiuntivi rispetto a quelli che l'Italia aveva già messo in conto di realizzare.

Ora, si può pensare quel che si vuole sulla tattica e sulla strategia, sulla strumentalità di certe prese di posizione e sulla credibilità di Tizio o di Caio. Si può obiettare che Renzi insiste sui 36 miliardi del Mes solo per mettere in difficoltà i Cinque Stelle, e che invece, per mettere in difficoltà Conte, tira ogni volta fuori la storia della delega sui servizi. Non resta meno vero che la questione posta meriterebbe una discussione ampia, approfondita, vera, e che finora di una simile discussione non c'è stata alcuna traccia: non fra le forze politiche, non nell'opinione pubblica. Sono passati sei mesi dall'accordo di luglio in sede Ue, sei mesi nel corso dei quali, ancor prima di lavorare sui singoli capitoli o progetti, si poteva e anzi si doveva rispondere alla domanda posta da Renzi: non semplicemente sulla destinazione degli ingenti fondi del Recovery Plan, ma anche sulla filosofia generale sottesa al piano. Forse le etichette che ha impiegato Renzi keynesiani di qui, rigoristi di là sono ormai troppo cariche di preconcetti, e vengono spesse impiegate in modo sterilmente polemico, senza cura filologica. Ma che importa? In gioco non sono le etichette, ma le linee della politica economica italiana per gli anni a venire. Di più: in gioco è la cultura economica e politica che deve sostenere la progettazione del Pnrr. Non solo, dunque, quanti miliardi mettere su una singola posta, ma quali spazi di crescita prevedere e quale metodo di riduzione del debito sposare. Se la diciamo in termini enfatici - come portare l'Italia nel futuro, liberandola dal peso del passato perdiamo forse di vista la portata concreta della sfida, ma insomma: abbiamo davanti cose che segneranno lo sviluppo economico dell'Italia come e più della riforma agraria, o della nazionalizzazione dell'energia elettrica, o della nascita del sistema sanitario nazionale, o dell'abolizione della scala mobile, o dell'adesione all'euro. Ma mentre in tutte queste circostanze ci fu nel Paese un dibattito profondo, percorso da forti (e, oso dire, salutari) motivi di contrasto, sul Pnrr non si riesce ad andar oltre le schermaglie politiche, e la questione che appassiona davvero è solo se Renzi faccia sul serio oppure no. Ma faccia pure per finta, è vero o no che la bozza in discussione non ha un'anima? E se non ce l'ha, chi o cosa gliela deve dare? Una trovata comunicativa, un acronimo fortunato, un testimonial d'eccezione, un surplus di retorica, una primula? Cosa ne pensa, il premier?

Vedremo. Dico intanto quel che ne penso io, guardando indietro (e di volata) alla storia nazionale. Ai governi centristi del dopoguerra, al primo centrosinistra, all'avvicinamento dei grandi partiti di massa negli anni 70, alla fine della solidarietà nazionale e al pentapartito, all'Ulivo. Stagioni politiche che vanno di pari passo con le fratture economiche prima ricordate, ed è chiaro perché: perché nessuna di quelle svolte poté compiersi senza suscitare forti (persino violenti, a volte) conflitti politico-sociali. Oggi sembra invece che tutto si può fare senza dispiacere nessuno, mettendo solo un po' più di soldi qui anziché là, il verde e il blu: troncando, sopendo, comunque sfangandola in un modo o nell'altro. E così arriva la fucilata di Renzi. Ma non è un duello all'O.K. Corral: bisognerebbe nutrire un'ambizione più grande, e una proposta politica di più vasto respiro. Renzi o non Renzi, Conte o non Conte.

Massimo Adinolfi

