Dente, Mou e Lega: musica in festa sul web

Una festa online per celebrare i dieci anni del progetto La leva cantautoriale degli anni Zero. È in programma stasera, a partire dalle 20, nel decennale del progetto per il format web Sette meno dieci promosso dalle realtà pugliesi Diffondiamo Idee di Valore, Conversazioni sul futuro, Io non l'ho interrotta e Coolclub.

L'evento sarà visibile sul canale Youtube di Conversazioni sul futuro e in cross posting sulle pagine Facebook di Conversazioni sul futuro, Coolclub, MEI - Meeting Degli Indipendenti, Enrico Deregibus e su altre che via via si stanno aggiungendo.

Fra talk e canzoni presenterà la serata il giornalista Pierpaolo Lala, saranno ospiti l'ideatore e curatore della Leva Enrico Deregibus, i direttori artistici Enrico de Angelis e Giordano Sangiorgi, e alcuni degli artisti che erano stati selezionati, quali Erica Mou, Roberta Carrieri, Alessio Lega, Dente, Giorgia Del Mese, Piji, Paolo Simoni, Giovanni Block, Zibba, Mariposa, Patrizia Laquidara, Corde Pazze. Musicisti e artisti che hanno cambiato anche il volto della musica (anche d'autore) italiana.

Il progetto, proprio dieci anni fa, metteva insieme il meglio della nuova canzone d'autore d'inizio millennio attraverso un disco, un tour e varie iniziative promozionali. La leva cantautorale degli anni Zero nasceva con l'intento di valorizzare una generazione musicale che stava muovendo i primi passi, selezionando simbolicamente 36 artisti, comprendeva un doppio album con loro canzoni inedite pubblicato da Ala Bianca, un tour di una quindicina di date in importanti luoghi e rassegne, un sito dedicato su www.rockol.it e varie altre iniziative promozionali e artistiche.

I trentasei artisti erano molto diversi tra loro, c'erano Amor Fou, Andhira, Beatrice Antolini, Banda Elastica Pellizza, Bastian Contrario, Giovanni Block, Brunori Sas, Roberta Carrieri, Matteo Castellano, Cordepazze, Giorgia Del Mese, Denise, Dente, Roberta Di Lorenzo, Farabrutto, Giancarlo Frigieri, Dino Fumaretto, Giua, Ettore Giuradei, Granturismo, Alessandro Orlando Graziano, Simona Gretchen, Jang Senato, Samuel Katarro, Patrizia Laquidara, Alessio Lega, Maler, Mannarino, Mariposa, Erica Mou, Nobraino, Petrina, Piji, Giuseppe Righini, Paolo Simoni, Zibba. Si mettevano insieme per la prima volta artisti che provenivano dalla canzone d'autore più classica all'indie, senza dimenticare nomi vicini al jazz o world music.

È stata un'iniziativa che ha avuto riscontri notevoli, che è diventata un modo di dire, che ha attraversato l'Italia in lungo e in largo per un anno. Per info sull'evento: info@conversazionisulfuturo.it 3394313397.

