Coppia di contagiati festeggia 54 anni di nozze al Fazzi «L'amore più forte del virus»

«L'amore del reparto ha riempito il nostro cuore». L'amore ha vinto sul Covid. E per il 54° anno del matrimonio una coppia di Nardò ha festeggiato ieri questo evento speciale circondata dalle attenzioni di tutto il personale del reparto di Malattie infettive del Vito Fazzi di Lecce. E con gli auguri in videochiamata dei tre figli: Renzo, Davide e Livio.

Mario Marzano, 79 anni, è stato ricoverato 18 giorni fa. Marisa Manta, 73 anni, qualche giorno dopo. Lui è stato il primo a risultare positivo al tampone che il medico di famiglia ha deciso di effettuare nel corso di una bronchite cronica per la quale lo stava curando. Nella fase iniziale sono stati curati in casa, ma l'uomo ha avuto quasi subito necessità di ricovero. Poi anche sua moglie lo ha raggiunto in ospedale. Al momento sono ricoverati nella stessa stanza di degenza e, sotto certi aspetti, è quasi un privilegio perché attenua la grande solitudine che generalmente vive chi viene contagiato.

Con la giusta dose di commozione, ieri mattina, Mario e Marisa non smettevano di ringraziare meravigliandosi per quei festeggiamenti inaspettati che il personale sanitario, con il direttore del reparto Anacleto Romano in testa, hanno voluto riservare ieri mattina alla coppia contagiata dal Covid e in via di miglioramento. Tutti hanno partecipato alla gioia di marito e moglie che, forti di una lunga vita insieme, stanno combattendo la battaglia contro il virus dimostrando che si può vincere anche questa avversità.

Una torta in cellophane, un biglietto di auguri con un cuore rosso e al loro fianco due infermieri protetti da tute e visiere: ecco la foto ricordo di questo singolare anniversario, il loro sorriso che si allarga sul volto e alla speranza, il taglio della torta immortalato dallo scatto di un cellulare. Questa la festa che i medici e gli infermieri hanno voluto per Mario e Marisa acquistando la torta che non hanno voluto mancasse in questo giorno speciale.

«Incredibile, non abbiamo parole dicono a Quotidiano Mario e Marisa come fossero una voce sola non ci aspettavamo tutto questo». Un'esperienza più che condivisa, quella della malattia da contagio, ma per la donna non è stata la più difficile perché ha dovuto affrontare il problema di una patologia al seno. «Sono stata operata per un nodulo al seno puntualizza Marisa ed è stato davvero difficile superare quel periodo, più del Covid. Ho subito sei mesi di chemioterapia, ma non mi sono mai abbattuta: sono andata avanti».

Per Mario, invece, quella del Covid è stata una vera batosta «l'esperienza più brutta della mia vita». E, poi, lascia alla moglie il racconto della scoperta della positività: «Lui soffre di bronchite e come ogni anno il medico di famiglia lo stava curando, poi ha deciso di fargli fare il tampone ed è risultato positivo mentre io ero negativa. Stando insieme in casa alla fine mi sono contagiata anch'io. Siamo stati male perché la febbre ci abbatteva, ma a casa non si viene seguiti bene: lì ci è mancata una cura adatta. Mio marito è stato subito più male a causa dei bronchi, ma a tre giorni di distanza sono stata ricoverata anch'io. La febbre mi abbatteva e non riuscivo a mangiare. In ospedale mi sono sentita subito più sicura, anche perché medici e infermieri sono bravissimi».

Insieme hanno guardato avanti, ieri mattina, senza spendere parole per ricordare quel giorno di 54 anni fa che li ha visti uniti in matrimonio perché «lo ricordiamo bene, ma ora pensiamo a questa giornata». La voce di Mario si incrina solo quando pensa ai suoi figli «il loro arrivo è stato il momento più bello del nostro matrimonio, non li vedo da inizio dicembre». Un amore scoccato quando lei aveva 16 anni e coronato quando ne aveva 19, durato a lungo grazie a un ingrediente specifico: «Un matrimonio non è mai rose e fiori, bisogna tenere unita la famiglia e qualcuno deve sopportare un po' di più: a volte si deve cedere. Poi l'amore e lo stare insieme rende felici».

Una storia a lieto fine, dunque, che il direttore Romano sottolinea con forza perché: «È una bella storia, quella di questi due pazienti e anche simbolo di speranza. La maggior parte dei pazienti guarisce: il 98 per cento supera la malattia. Certo non conosciamo gli effetti a lungo termine, non sappiamo se con gli anni si possa sviluppare una fibrosi polmonare, ma certamente in tanti guariscono come è il caso di questa coppia non più giovanissima. Abbiamo avuto pazienti di 90 anni, che sono guariti. È vero che gli anziani sono più colpiti, ma abbiamo avuto anche cinquantenni che sono morti in Rianimazione. Non dobbiamo abbassare la guardia, dopo le feste potrebbe esserci una terza ondata perché il virus sta circolando ancora anche se in questo momento c'è meno pressione sugli ospedali. Nel nostro reparto abbiamo diciannove ricoverati su quarantadue letti e poi ci auguriamo che la vaccinazione di massa ci liberi da questa emergenza sanitaria».

