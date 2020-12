COPERTINO

Polemica social a Copertino per la convocazione dell'ultimo consiglio comunale del 2020, in programma oggi alle 16. Sotto i riflettori la discussione con solo due punti all'ordine del giorno: variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 e ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Assente, tra le critiche delle opposizioni, la sostituzione in giunta dell'ex assessore Laura Alemanno. Il dibattito in rete sollevato sul gruppo Facebook colonna democratica, tra gli altri dagli ex amministratori Vincenzo Mariano e Gaetano Cordella, ha tirato in ballo l'Alemanno ipotizzando tra serio e faceto un ritorno dell'ex amministratrice di Alba nuova al proprio posto di governo al fianco della sindaca Schito. Ipotesi che in breve tempo è rimbalzata su vari profili social, suscitando la replica stizzita della diretta interessata: «Ci sono persone che veramente non hanno niente di meglio a cui pensare e continuano a parlare di me. Sono senza paroleperché continuano a dire falsità e si sentono in diritto di parlare di me, di mie scelte e di miei fantomatici ritorni. C'è però un limite a tutto. Sono due mesi che ho rassegnato le dimissioni. Ognuno può dire ciò che vuole. La coscienza è altra cosa. Ora però voglio essere lasciata in pace. Chi vuole fare politica la facesse, ma imparasse prima il vero significato di una cosa così importante e intrisa di valore». Sulla vicenda si è registrata la solidarietà della sindaca Schito verso Alemanno. «Mi spiace per le offese e le bugie scritte con il solo intento di delegittimare e offendere e ferire le persone. Qui la politica viene usata come pretesto».

A.Taf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA