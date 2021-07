Concorsi Arpal, interrogazione del M5s «Si faccia chiarezza sulle procedure»

I consiglieri regionali del M5S Grazia Di Bari, Cristian Casili e Marco Galante hanno presentato un'interrogazione urgente indirizzata all'assessore alla Formazione e Lavoro Sebastiano Leo sui concorsi Arpal per la selezione di personale a tempo determinato e indeterminato.

Domande illeggibili e doppie risposte



«Abbiamo ricevuto - hanno dichiarato i pentastellati - e letto anche sui giornali numerose segnalazioni da parte dei candidati in merito alle modalità di espletamento dei test preselettivi, su cui riteniamo la Regione debba dare risposte. Ad esempio alcuni hanno trovato le domande illeggibili, ad altri sono capitate due risposte su tre perfettamente identiche e in alcune sessioni di prova sono state previste, accanto al test da trenta domande, tre ulteriori domande di riserva, mentre in altre sessioni no, lasciando decidere in maniera autonoma alle singole commissioni.

Argomenti pop invece delle materie d'esame

Il tutto senza dimenticare domande come quelle su Michael Jackson o sul doppiatore del film Toy Story, che rischiano di penalizzare chi si era preparato sulle materie specificate nel bando. Sempre dalla stampa abbiamo appreso che circa 300 candidati avrebbero intenzione di proporre ricorso sulla procedura concorsuale e si sarebbero già rivolti ad uno studio legale specializzato in ricorsi collettivi su concorsi pubblici. Per questi motivi - hanno concluso - riteniamo indispensabile che la Regione faccia chiarezza, sia sulle procedure concorsuali, che su eventuali azioni che intenda porre in essere. Lo dobbiamo alle migliaia di candidati che hanno partecipato al bando, sostenendo anche delle spese, e meritano di ricevere risposte alle loro domande di trasparenza».

