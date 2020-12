C'è tempo solo fino al 13 gennaio per inviare le domande relative alla seconda tranche di ristori Xylella. Un lasso di tempo ridotto, secondo la Cia, la Confederazione degli agricoltori, visto il periodo di festa e che potrebbe causare qualche problema agli imprenditori agricoli. La procedura questa volta è leggermente diversa, secondo quanto comunicato dalla Regione Puglia.

La misura sarà gestita da Arif Puglia sul cui sito, www.arifpuglia.it, è possibile prendere visione degli avvisi pubblici di riferimento. Gli aiuti saranno concessi come contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato. Ciascuna azienda può beneficiare dell'aiuto per un periodo non superiore a tre annualità e la maggior parte dei danneggiati ha già chiesto il ristoro per il triennio precedente. Teoricamente, potrebbe esserci una partecipazione più blanda. Chi, invece, riuscirà a dimostrare che non ha percepito somme per gli anni passati potrà accedere al finanziamento. Le domande devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale regionale Eip all'indirizzo www.pma.regione.puglia.it direttamente dal richiedente o, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista o di un Centro di Assistenza Agricola opportunamente accreditati. Per la presentazione delle domande di aiuto il portale regionale Eip sarà operativo sino alle ore 12 del 13 gennaio 2021.

C'è chi ce l'ha fatta, sebbene in zona Cesarini. E tra i sindaci c'è chi esprime soddisfazione per essere riuscito, in extremis, a consegnare tutti i ristori, in una corsa contro il tempo per l'acquisizione delle pratiche, non sempre di semplice reperimento. A Veglie sono stati consegnati oltre 2 milioni di euro. «Una rincorsa davvero all'ultimo respiro -conferma il sindaco Claudio Paladini- in particolare per quanto riguarda situazioni complesse, di aziende di grosse dimensioni. In quel caso a fare la differenza è ovviamente il certificato antimafia. Ovviamente chi non aveva i requisiti è stato escluso, ma si tratta di pochissime pratiche».

A tirare le somme è anche il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi: «Alle imprese ricadenti nel nostro territorio sono andati un milione e 600mila euro e tutte sono state soddisfatte. Gli uffici hanno lavorato intensamente per assolvere a questo impegno, sarebbe stato un vero peccato non riuscire a garantire i fondi solo per mancanza di tempo».

Differente la situazione a Trepuzzi, ma solo da punto di vista della correttezza della documentazione. «Abbiamo pagato l'88% dei richiedenti - sottolinea il primo cittadino Giuseppe Taurino- mentre il 12% ha dimostrato di non possedere un Durc regolare e quindi è stato escluso dai rimborsi. Siamo pronti anche a lavorare la successiva tranche, visto che il meccanismo è abbastanza collaudato, anzi questa volta si procederà totalmente in via telematica».

M.Tar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA