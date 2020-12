C'è Cutrofiano-Montecchio Pool Promozione nel mirino

VOLLEY A2 FEMMINILE

CUTROFIANO Ultima tappa di un anno da ricordare e incorniciare. Cuore di Mamma Cutrofiano questa sera chiude con Montecchio la lunga ed entusiasmante serie di appuntamenti di un 2020 che ha portato in dote tante belle soddisfazioni. Nell'ambiente cutrofianese è forte la consapevolezza di essersi ritagliati man mano uno spazio di rilievo nella seconda categoria nazionale, rappresentando degnamente il movimento femminile della Puglia. Le scelte mirate della società hanno dato e stanno dando i loro frutti.

La formazione leccese nel campionato in corso è una cliente abituale dell'alta classifica, cullando il sogno di poter centrare un piazzamento finale davvero importante, non preventivato ai nastri di partenza. Intanto il primo obiettivo è dietro l'angolo, Cuore di Mamma questa sera (ore 17,00) nel recupero del match della prima giornata di ritorno non giocato il 15 novembre, con le ospiti del Montecchio potrebbe consegnare alla storia il passaggio nella Pool Promozione. Una coda della stagione regolare questa molto suggestiva, che potrebbe far volare ancora più in alto Cutrofiano e la pallavolo pugliese. Ma nello spogliatoio leccese si va per gradi, si punta su un obiettivo alla volta. «Un risultato positivo con Montecchio ci separa da un importante traguardo. La squadra in questo impegno casalingo infrasettimanale dovrà scendere in campo determinata, con la solita fame di vittoria e senza pensare al divario in classifica con le avversarie- fa notare Francesco Melegari, direttore sportivo del Cuore di Mamma- Non bisogna assolutamente cullarsi e commettere l'errore di avere il successo già assicurato. Affrontiamo l'ultima della classe del girone Est, ma nel team veneto ci sono delle giovani interessanti da tenere d'occhio. Quello di oggi è il primo dei due incontri da recuperare nel giro di pochi giorni (le pantere saranno di scena a Macerata il 5 gennaio), dai quali vogliamo cogliere il massimo per mettere più pressione alla capolista Vallefoglia, che ci precede ora di quattro punti e con due gare in più disputate».

Salutare il 2020 con il botto, questo il fermo proposito della capitana Giorgia Avenia e compagne. Se Cutrofiano ha avuto decisamente più tempo a disposizione per preparare il confronto odierno del Pala Cesari (sarà diretto dal tandem Capolongo- Morgillo), Montecchio scende nel Salento dopo appena due giorni dalla gara di Macerata, persa per 3-0. L'allenatore delle salentine Antonio Carratù punta dritto alla conferma dello schieramento titolare che sta viaggiando a pieno regime di giri in questa annata agonistica. Avenia regista, Castaneda opposta, Menghi e Caneva al centro, Quarchioni e Panucci schiacciatrici di banda, Ferrara libero. Le ospiti di coach Alessio Simone dovrebbero presentarsi in campo con: Scacchetti al palleggio, Cagnin opposta, Bovo e Bartolini centrali, Battista e Covino laterali, Imperiali libero.

