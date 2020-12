Burrasca a Porto Cesareo: ormeggi rotti e barche affondate

PORTO CESAREO

Nottata da incubo, quella gtra lunedì e martedì, a Porto Cesareo. Una fortissima libecciata, con folate di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri l'ora, generando onde alte anche quattro metri. Sul lungomare cesarino, nel porto naturale sito nel cuore del paese e nelle diverse darsene private, diversi sono stati i danni registrati: ben 33 barche e natanti, nonostante il rafforzamento degli ancoraggi e delle cime, sono stati coperti dal moto ondoso finendo per essere distrutti o addirittura affondati.

Non è stata la mareggiata del 12 e 13 novembre 2019, quando la furia del mare in tempesta causò danni per diversi milioni di euro, sradicando metri e metri di pontile del famoso puertu picciu, ma anche questa è stata una mareggiata di intensità seria ed alla quale ormai bisognerebbe abituarsi, fronteggiando i cambiamenti climatici.

Sul maltempo e la mareggiata delle ultime ore, è intervenuta anche la sindaca di Porto Cesareo, Silvia Tarantino: «Nelle scorse ore il forte vento che ha spirato da sud, ha causato disagi e danni sul lungomare di Porto Cesareo - ha spiegato il primo cittadino -. Alcuni piccoli natanti purtroppo sono andati a picco e per fortuna non si sono registrati ne danni gravi alle nostre infrastrutture, né c'è da segnalare alcun ferito. Abbiamo comunque avuto timore di rivivere i disagi e la paura della mareggiata di novembre 2019, rimasta nei nostri ricordi, al pari della ferita rimasta al territorio purtroppo non del tutto ancora rimarginata. Per fortuna gli interventi effettuati nel porticciolo insieme alla Capitaneria di Porto, a seguito di quell'evento calamitoso, con il recupero di decine e decine di corpi morti, ha evitato il peggio e che in queste ore si registrassero danni ancora maggiori».

Sul ripetersi ormai purtroppo con cadenza annuale delle avverse ed estreme condizioni meteomarine, che originano venti sostenuti e moto ondoso imponente sono intervenuti diversi pescatori delle marinerie joniche, che soprattutto sui social, hanno evidenziato la necessità di mettere in sicurezza darsene, porti naturali ed attracchi. «Occorre trovare ed applicare soluzioni adeguate per mettere in sicurezza le già precarie infrastrutture portuali - hanno commentato a più riprese i pescatori -. È sotto gli occhi di tutti che i cambiamenti climatici ormai fanno parte del nostro vivere e dovremmo abituarci a conviverci. Enti ed istituzioni si impegnino per mettere in atto rimedi tecnici per tutelare gli approdi ed evitare danni che a lungo andare sarebbero insostenibili». La situazione meteorologica dovrebbe migliorare già a partire da oggi.

