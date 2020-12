Brindisi, record su record: 24 vittorie in un anno solare

BASKET LEGA A

Antonio RODI

BRINDISI Per la Happy Casa Brindisi il 2020 che volge oramai al termine è stato sicuramente l'anno dei record. Dalla finale di coppa Italia, la seconda consecutiva, alla la partecipazione per il secondo anno di fila alla Champions League ( i biancazzurri sono ad un passo dallo staccare il biglietto per la seconda fase), fino a giungere alla prima parte dell'attuale campionato che il club biancazzurro vive praticamente dal suo inizio ai piani della classifica, tanto dall'aver assaporato pure il sapore del primo posto giunto due settimane fa dopo il blitz sul campo dell'Olimpia Milano (per la seconda stagione consecutiva Brindisi è riuscita a violare il Forum di Assago.

I numeri. Tra stagione regolare 2020/2021 (interrotta a Marzo per epidemiologica), le prime undici giornate dell'attuale campionato, Final Eight di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, regular season Champions League 2019/2020 e 2020/2021, la Happy Casa ha disputato in totale 37 gare con uno score di 24 partite vinte e solo 13 perse (il periodo va dal 5 gennaio al 27 dicembre (guarda caso l'anno solare si è aperto e chiuso sui legni del PalaRadi di Cremona dove i biancazzurri hanno perso in entrambe le circostanze). Una percentuale di vittorie del 64,8% (nella casistica è compreso anche il successo ottenuto contro la Virtus Roma, poi estromessa dal campionato) che, di fatto, rappresenta il record societario nella massima serie. Nel dettaglio sono state 6 le partite giocate da Brindisi nel 2020 relativamente al campionato 2019/2020 con un fatturato di 4 vinte e 2 perse, cinque in Champions League (sempre stagione 2019/2020) con una sola vinta e 4 perse mentre l'annata 2020/2021 dice di 10 vittorie e solo 3 sconfitte in campionato e di 3 successi e solo un ko in Bcl. Ci sono poi i due successi (e una sconfitta) nelle Final Eight di Coppa Italia giocatesi a Febbraio, cui si aggiungono le 4 vittorie (e solo 2 passaggi a vuoto) nella Supercoppa italiana dello scorso mese di Settembre nella bolla di Olbia.

Comunicazione e social. L'entusiasmo generato dai risultati ottenuti dalla squadra di coach Frank Vitucci ha avuto riscontri importanti anche sul piano della comunicazione sui canali tematici e social media. Dopo esser già stata incoronata come regina dei social della stagione 2019/2020 e dell'anno 2019, la New Basket si riconferma in vetta alla speciale graduatoria di squadra con la più alta percentuale di crescita di followers nell'anno solare 2020. Secondo l'analisi fornita dall'agenzia di Digital Marketing Iquii Sport la Happy Casa ha avuto il 17,1% di crescita nel 2020, dato più alto della Serie A, rispetto al 14,8% della Virtus Bologna e il 12,9% della Vuelle Pesaro. Una fanbase totale che ha scollinato quota 64 mila followers totali tra le piattaforme Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Senza dimenticare il milione di interazioni raggiunto sul canale Instagram @happycasabrindisi durante la settimana delle Final Eight di Coppa Italia disputatesi a Febbraio a Pesaro, quando i social network biancoazzurri hanno raggiunto un engagement rate (coinvolgimento della community tra like, commenti, condivisioni ecc.) pari al 22%, di gran lunga il più alto di tutte e otto le partecipanti.

Marketing, merchandising e Membership. Il restyling completo del New Basket Store, ha generato una crescita ragguardevole di interesse, così come la Membership, il progetto di partecipazione diffusa per acquistare azioni speciali e diventare socio New Basket Brindisi, che ha visto una seconda fase caratterizzata da numerosissime sottoscrizioni. Una passione senza limiti e confini, con la speranza di un 2021 ancor più ricco di successi dentro e fuori dal campo.

