Appuntamento con la letteratura, stasera, rigorosamente sul web. Alle 19 sulla pagina Facebook di Collettiva - Edizioni indipendenti sarà presentato il romanzo Animula, taccuini e altre cose di Mercedes Capone, edito da Collettiva. A dialogare con l'autrice sarà Simona De Carlo. Dal volume: «Un treno che corre verso una destinazione ignota. Un libro abbandonato su un sedile. Un regalo rifiutato, una storia finita prima ancora di nascere, diventano un dono che si moltiplica e porta il cambiamento nelle storie dei passeggeri che leggeranno queste pagine. Una magia che può accadere, se il libro è Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Ognuno di questi lettori, per caso, troverà un po' di sé nelle parole del libro». Mercedes Capone, di Lequile, è una maestra in pensione, appassionata di pittura, lettura e dei suoi nipoti. Da una parola riesce a comporre lunghe filastrocche, poesie, racconti e ricette; Animula è il suo primo libro. Dopo la presentazione, dalle 19.30, Elisabetta Liguori e Simona Cleopazzo presenteranno i laboratori di scrittura di Collettiva in programma per il 2021. Più precisamente, presenteranno: Elisabetta: scrivere una buona storia, dalla realtà alla narrazione. Strutture e modelli, organizziamo gli appunti; Simona: il taccuino degli appunti e degli spunti. Un viaggio nella scrittura di scrittrici e scrittori che hanno raccontato la realtà. Un allenamento con la scrittura da sé e di relazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA