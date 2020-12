Allagamenti alla Giudecca: ecco i fondi per i frangiflutti

Vittorio CALOSSO

La forza dirompente del mare in burrasca, che travalica argini e banchine, e inonda il tratto del lungomare di scirocco della Giudecca, lasciando dietro di sé allagamenti, detriti e rendendo impraticabile l'intera zona. L'effetto dell'allerta meteo arancione, sul versante gallipolino, si è concretizzato, ancora una volta, abbattendosi sulla zona fronte mare della Giudecca e delle strade limitrofe, come fenomeno ormai rituale, quasi ciclico, nel periodo invernale.

Lo sferzante libeccio, con punte di circa 80 chilometri orari e onde alte e dirompenti hanno causato ancora una volta allagamenti e inondazioni nell'intera zona. Lungomare e strade limitrofe intermante invase dall'acqua marina travalicata dallo specchio del versante di Scirocco. A vigilare sulla situazione della sicurezza il personale della protezione civile Cir e la polizia locale. Al di là dell'effetto scenografico, resta la problematica dei danni e dei disagi.

Danni più contenuti rispetto alla mareggiata del novembre del 2019, ma che hanno interessato ancora una volta la banchina, in più punti danneggiata, garage, scantinati e le attività commerciali alle prese con la solita invasione dell'acqua. Sempre attuale l'inadeguatezza della barriera dei frangiflutti, anche se proprio in queste ore dal Comune sono giunte buone nuove proprio sul fronte dei finanziamenti legati ad un progetto relativo al rafforzamento delle barriere contro l'impeto del mare. L'amministrazione del sindaco Stefano Minerva ha già presentato un progetto ad hoc ed è pronta ad incamerare risorse per 358mila euro per la realizzazione dei nuovi frangiflutti. L'ondata di maltempo, che ha imperversato nella notte tra lunedì e martedì, con mare forza nove, e raffiche di vento massicce, ha lasciato il segno anche lungo la zona del porticciolo del Canneto con i pescatori che hanno lamentato il disagio per alcune imbarcazioni finite a picco. Proprio per la zona della Giudecca la scorsa estate erano stati eseguiti i lavori di sistemazione dell'area falcidiata dalla violenta mareggiata del novembre dello scorso anno per ripristinare la pavimentazione, l'illuminazione e i frangiflutti demoliti dall'azione violenta delle onde. L'amministrazione aveva fatto leva su risorse di bilancio per oltre 36mila euro e aveva affidato gli interventi ad un ditta locale per ripristinare l'agibilità e il decoro della zone della banchina e della passeggiata.

