C'è la firma della stilista mesagnese Jole Silla dietro un nuovo prototipo di mascherina che, alla funzione primaria di protezione dal contagio dal virus covid-19, unisce una particolarità non di poco conto: la parte centrale delle stesse mascherine realizzate artigianalmente è costituita da una lamina di plexiglass (la stessa delle visiere chirurgiche utilizzate negli ospedali) che consente di poter osservare la bocca di chi la indossa. Il vantaggio? Di certo, una comunicazione più efficace tra le persone e, nello specifico, per chi ha bisogno di osservare il labiale del proprio interlocutore.

L'idea è nata dopo averne parlato con un docente spiega la stessa Silla mi ha spiegato le difficoltà che affliggono la scuola in questo particolare periodo in cui la lontananza dagli alunni è segnata anche dall'utilizzo delle normali mascherine. La copertura di buona parte del volto penalizza lo scambio di informazioni, priva gli studenti così come gli insegnanti di una visione totale della mimica facciale. Allora, ho pensato ad una soluzione che potesse rendere tutto più agevole. Ovviamente, le mascherine si prestano a contesti lavorativi disparati così come agli incontri quotidiani tra le persone che le utilizzano.

I prototipi realizzati da Jole Silla stanno riscuotendo non poco successo a livello territoriale. Alla visiera in plexiglass in corrispondenza della bocca, si uniscono due strati di puro cotone e uno di tnt (prodotto industriale simile a un tessuto, ma ottenuto con procedimenti diversi dalla tessitura).

I singoli modelli sono personalizzabili a seconda dei gusti con fantasie differenti continua la stilista ovviamente, le mascherine sono lavabile e riutilizzabili.

L'articolo potrebbe risultare utile anche per logopedisti, sordomuti e per tutte le categorie che basano la comprensione dei messaggi vocali anche sull'osservazione dei movimenti delle labbra.

Un bel risultato quello raggiunto dalla stilista che dal 1990 opera a Mesagne raccogliendo i frutti di un impegno costante. Oltre alla produzione di abiti confezionati in maniera artigianale, sempre curati con grande maestria, c'è da sottolineare l'impegno ufficiale come scuola di sartoria e la collaborazione con vari istituti scolastici professionali del territorio. Numerosi i riconoscimenti nel corso del tempo così come le sfilate organizzate con grande apprezzamento da parte degli addetti ai lavori. In un periodo in cui la scuola è ferma per ovvie ragioni, non è mancato quel pizzico di creatività per reinventarsi realizzando un prodotto utile alla comunità.

Precedentemente sede pugliese dell'Istituto di Moda Burgo di Milano e del Sitam, la Scuola di Moda Jole Silla, è un'eccellenza territoriale collocata nel centro storico di Mesagne.

