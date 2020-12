«Vaccino ok, ora aiuto a immunizzarsi»

Lucia PEZZUTO

Ho fatto il vaccino e sto benissimo. Ora aiuto gli altri ad immunizzarsi contro il Covid parla così Elita Mastrovito, una giovanissima assistente sanitaria di 32 anni impiegata da cinque nel Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Brindisi. Elita è stata una delle prime operatrici sanitarie a vaccinarsi domenica scorsa, così come prevede il decreto ministeriale. A due giorni di distanza riferisce di stare benissimo e di non aver accusato alcun effetto collaterale, o evento avverso come dicono i virologi. Anzi subito dopo aver ricevuto il suo vaccino si è adoperata per somministrare le altre dosi ai suoi colleghi. Sto bene, mi sento bene e sono sempre più convinta che il vaccino possa fare a differenza- dice Elita Mastrovito- Questa esperienza mi ha fatto sentire privilegiata, perché sono stata tra le prime persone a fare il vaccino ed al tempo stesso mi ha fatta sentire maggiormente responsabile. Sottopormi a vaccinazione è stato un gesto fatto con consapevolezza e per dimostrare che non c'è nulla da temere alle persone che ad oggi esitano. Fortunatamente tra tutti gli operatori sanitari c'è stata una grande adesione. Elita Mastrovito come tanti altri operatori sanitari, ossia medici, infermieri, assistenti , oss, da mesi combatte in prima linea contro il Covid e non ha mai mollato anche davanti ai rischi che questo comporta per se e per la sua stessa famiglia.

Questi mesi sono stati davvero duri eppure è stato emozionante sentirsi indispensabile. Certo gli orari di lavoro sono cambiati, trascuri la tua vita, la tua famiglia ma sai che devi combattere per le persone che hanno bisogno- racconta- Io in particolare mi sono occupata di stabilire un contatto con le persone positive, le ho prese in incarico e le ho seguite. Ho tracciato i loro contatti, gli ho isolati e mi sono occupata della sorveglianza e dell'evoluzione della malattia. Non sono mancati i momenti difficili quelli in cui ti senti scoraggiata. E' successo quando c'è stato il picco dei contagi. E fa rabbia quando incappi in persone che non riconoscono il tuo ruolo e sottovalutano quello che sta accadendo. Questa cosa mi dispiace tanto. Tra le persone che ancora oggi non si rendono conto della gravità della situazione ci sono i giovani. Sono loro che hanno meno percezione del rischio. Oggi con l'arrivo del vaccino si accende una speranza, purtroppo nonostante la disponibilità delle dosi ci vorrà del tempo per vaccinare l'intera popolazione. Stando a quanto riferisce la Asl di Brindisi dai 6 ai 9 mesi prima di raggiungere almeno il 70 per cento delle persone disponibili a farlo. Elita come assistente sanitaria ha il compito di somministrare le dosi, lo ha già fatto domenica scorsa con i suoi colleghi e continuerà a farlo anche nei prossimi mesi, è il suo lavoro, un lavoro in cui crede moltissimo.

Ho fatto il vaccino e poi io stessa l'ho somministrato agli altri. La procedura è più lunga e più complessa rispetto alla somministrazione degli altri vaccini è per questo che per raggiungere l'immunità di gregge ci vorrà del tempo- dice la Mastrovito- Siamo tanti ed il vaccino è composto da due dosi che vanno iniettate una a distanza di 21 giorni dall'altra. Vaccinarsi è importante per tutelare se stessi e chi ci sta intorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA