Una falla nel protocollo sulla sicurezza dei blindati Così l'assalto alle Poste

C'è una storiografia degli assalti ai portavalori, che parte dalla strage della Grottella e prosegue lungo le strade Statali e le autostrade di Puglia, che racconta di chiodi per strada, frenate e schianti, armi da guerra e spari. Vite in pericolo, insomma, principalmente quelle dei vigilanti che viaggiano per consegnare o prelevare denaro da poste, istituti di credito e simili. L'assalto di lunedì in via Mantegna, al rione Sant'Elia di Brindisi, stupisce per la sua rapidità e facilità. Appare quasi una beffa, tanto è stato semplice per tre malviventi appropriarsi di un bottino natalizio di circa 100mila euro, soldi destinati alle pensioni nel primo giorno di pagamento alle poste.

Pochi istanti. I banditi con una Fiat Brava (sì, una Fiat Brava) arrivano davanti all'ufficio postale. Scendono dall'auto. Puntano la pistola alla guardia giurata che è appena scesa dal furgone Cosmopol con il plico fra le mani e se lo fanno consegnare. Poi via, non prima di aver augurato buon anno. Avevano il volto coperto: cappelli e mascherine, tanto per trasformare una misura di tutela per la salute, in un modo per celare la propria identità.

Un gioco da ragazzi, insomma. Senza panico, spargimenti di sangue. Solo il comprensibile choc per quanti, una decina in tutto, stavano attendendo davanti all'ufficio che arrivasse l'orario di apertura. Galantuomini, si direbbe. In realtà persone in grado di contare su informazioni particolareggiate. Capaci di approfittare di quell'unico momento in cui i dispositivi gps, le blindature dei portelloni, i sistemi automatici antirapina, non servivano a nulla. Il tragitto a piedi dal furgone all'ufficio postale.

Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile di Brindisi diretti dal vicequestore Rita Sverdigliozzi che hanno acquisito i filmati delle telecamere e che non escludono nessuna pista. Partono dalla certezza che i rapinatori siano del posto. Brindisini molto probabilmente. Lo attesterebbe il fatto che la Fiat Brava sia stata rubata proprio a Brindisi città. E' stata poi bruciata a San Donaci, nelle campagne, dettaglio che rivela il percorso scelto per la fuga: quella via di campagna che da Sant'Elia porta proprio a San Donaci e che è periferica e sperduta. Generalmente poco transitata.

Quanto accaduto, oltre a certificare l'esistenza a Brindisi di bande in grado di mettere in atto azioni predatorie, come ha dimostrato per altro l'ultima inchiesta sulle spaccate compiute in tutto il Salento, accende i riflettori sulle vulnerabilità del sistema di consegna e gestione dei flussi di denaro contante di cui hanno necessità banche e uffici postali. Nel febbraio del 2019 la questura di Brindisi aveva inviato prescrizioni agli istituti di vigilanza privata per far aumentare i livelli di sicurezza, soprattutto per i lavoratori. Veniva imposto alla centrale operativa dell'istituto il compito di monitorare i mezzi mediante localizzazione satellitare di cui gli stessi devono per forza essere muniti. Fino a 100mila euro, il trasporto deve essere espletato da una guardia giurata armata e munita di giubbotto anti proiettili, su veicolo leggero, radiocollegato alla centrale operativa e dotato di Gps. Per somme da 100mila a 500mila euro, invece, devono essere impiegate 2 guardie giurate armate a bordo di un blindato dotato di collegamento con la centrale operativa, invio automatico del segnale di allarme, gps, vano valori con pannelli anti-taglio, sistema di blocco furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa. Era stato considerato anche il rischio marciapiede. Ossia il pericolo di rapine proprio nel tragitto dal portavalori all'ufficio di destinazione. Si era quindi imposto il frazionamento del carico in più plichi con poche banconote. Qualcosa, però, l'altroieri è andato storto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA