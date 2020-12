«Tra le compagnie prevale lo sconforto Non si vede la luce oltre il lungo stop»

La voce del direttore artistico Carmelo Grassi non può non mettere in evidenza i tratti salienti della crisi che attanaglia il teatro italiano. Allo stesso tempo, predica ottimismo nella speranza di una ripartenza che sarà lenta e difficilissima.

Carmelo Grassi, nonostante lo stop, il Verdi non rinuncia al concerto di Capodanno.

«Abbiamo raggiunto un accordo con l'emittente televisiva che ci consentirà di raggiungere davvero tutti, anche chi non è propriamente avvezzo alla fruizione di contenuti in streaming. Rinnoviamo una tradizione che esiste da quando il Nuovo Teatro Verdi è stato aperto. Allo stesso tempo, manteniamo vivo il rapporto con il pubblico in modalità differente anche grazie all'iniziativa dei bigliettini di auguri. Non possiamo farlo come consuetudine con gli spettacoli dal vivo».

Come mai il concerto sarà trasmesso in un orario così poco usuale?

«Pensiamo che il primo pomeriggio possa essere il frangente giornaliero in cui la gente è più disponibile. Solitamente, l'appuntamento dal vivo si tiene in prima serata. In questo caso, trasmetterlo dopo pranzo è sembrata la soluzione ottimale per gli spettatori».

Sarà una diretta?

«No, per esigenze tecniche, per garantire un prodotto audio-video di qualità, il concerto sarà registrato il 28 dicembre e poi smistato in tv e sui canali social».

In generale, era immaginabile che la vita del teatro sarebbe stata sconvolta in questo modo e per così tanto tempo dal covid-19?

«Purtroppo c'erano tutti i segnali nonostante qualcuno avesse ipotizzato prospettive diverse. In Francia si è parlato insistentemente di teatri e cinema riaperti a dicembre, ma i progetti sono andati in fumo rispetto all'evoluzione del quadro sanitario. Da una riunione in videoconferenza del Consiglio Superiore dello Spettacolo a cui ho preso parte (incontro inerente all'approvazione delle regole da seguire nel nuovo anno), è emerso chiaramente che il ritorno alla normalità è previsto per il prossimo autunno, non prima. Da quando sarà possibile riavviare la macchina, il teatro avrà bisogno almeno di un mese e mezzo/due mesi per rimettersi in carreggiata. Ciò non consente di ipotizzare una data in cui ripartire. C'è bisogno di tempo. Uno spiraglio si apre per la primavera 2021, ma la limitazione dei posti a sedere sarà comunque un ostacolo. A livello economico, fare uno spettacolo con duecento persone in sala non è un'operazione semplice. Per il cinema sarà più o meno la stessa cosa. Le nuove produzioni saranno assorbite dalle piattaforme pay-tv che oramai hanno preso il sopravvento».

Dal suo punto di vista, il Governo del nostro paese ha prestato la giusta attenzione al settore?

«Mi sento di dire che gli interventi di sostegno potevano essere organizzati e predisposti meglio. In alcuni casi, è stato fatto anche di più del necessario attraverso ristori assegnati a chi non avrebbe dovuto beneficiarne, a strutture extra rispetto a quelle riconosciute ufficialmente. Hanno avuto il pregio di intervenire immediatamente, mentre i governi regionali hanno temporeggiato un po' troppo. Non abbiamo avuto lo stesso trattamento di altri settori che, probabilmente, hanno inciso di più sulla diffusione dei contagi. I politeama ben organizzati avrebbero potuto continuare l'attività nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Allo stesso tempo, comprendo il tentativo di evitare il più possibile spostamenti e assembramenti di persone. Quello del teatro è un mondo che più di altri resterà segnato da questa situazione. Con grande amarezza, assisteremo alla mancata riapertura di molte strutture che non hanno retto l'onda d'urto».

Qual è l'umore delle compagnie?

«È sconforto totale, nessuno riesce a intravedere la luce oltre questo stop. Il clima attuale penalizza non solo chi non è più in scena, ma anche chi investe nella produzione. Sono venuti fuori tutti i difetti del sistema, comunque già esistenti in passato. Però, non possiamo arrenderci. Dobbiamo sperare di ripartire dal meglio che avevamo lasciato quando il sipario si è chiuso».

V.Mag.

