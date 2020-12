Screening su tutti gli studenti «Occorrono medici e sanitari»

Francesco

Uno screening di tutti gli studenti dei comprensivi, ovvero scuole dell'infanzia, elementari e medie, al ritorno dalle vacanze di Natale. Questo è quanto richiesto da tutti i sindaci della provincia alla Asl. Una proposta accettata dall'azienda sanitaria che, tuttavia, vista la vastità dell'operazione ma soprattutto alla luce delle necessità della campagna vaccinale in fase di lancio, non potrà mettere a disposizione il personale che dovrà materialmente occuparsi di effettuare i tamponi antigenici rapidi. Da qui, dunque, l'appello da parte del presidente della Provincia e sindaco di Brindisi Riccardo Rossi all'Ordine dei medici ed all'Avis.

«Già da una decina di giorni - ricostruisce tutti i passaggi Rossi - ci siamo confrontati, come conferenza dei sindaci, con la Asl, proponendo al rientro dalle vacanze uno screening sugli studenti, in particolare quelli dei comprensivi, perché sulle scuole superiori non ci sono ancora certezza e vedremo se il 7 riapriranno. Detto questo, la Asl ha risposto positivamente, precisando però che in questo momento, potrà mettere a disposizione i kit per eseguire i tamponi, i dispositivi di sicurezza individuale e la formazione per il personale medico e sanitario che dovrà effettuare lo screening. Ma, con la campagna vaccinale in atto, non ha la possibilità di gestire una operazione così impegnativa in tutti i Comuni della provincia con il proprio personale».

Da qui, dunque, la necessità di trovare una strada alternativa. Come quella trovata a Mesagne, dove i test saranno praticati da medici e infermieri volontari. «Per questo - prosegue il sindaco di Brindisi e presidente della Provincia - la Asl ha chiesto a ciascun Comune di attivarsi per trovare personale disposto ad eseguire materialmente i test, in particolar modo tra i medici di base ed i pediatri. Volontari che possano collaborare a questa campagna rispetto alla quale, lo ribadisco, l'azienda sanitaria fornirà tutto il supporto necessario, dai kit alla formazione».

Alla luce di questa richiesta, riferisce Rossi, «come presidente della Provincia ho inviato una nota al presidente dell'Ordine dei medici ed all'Avis, associazione che naturalmente ha a che fare con il personale sanitario visto che si occupa della donazione del sangue, illustrando loro l'iniziativa e chiedendo di verificare la possibilità di aiutarci quanto meno a diffondere il più possibile la richiesta». In questo senso, riferisce, «l'Ordine, che ringrazio per la disponibilità mostrata nei confronti di questa iniziativa, ha provveduto a girare la richiesta a tutti gli iscritti».

Questo a livello provinciale. Nel capoluogo, in particolare, spiega Rossi, «abbiamo svolto una serie di incontri con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi. E tutti sono d'accordo. Tant'è che stanno effettuando una ricognizione, ciascuno nel proprio comprensivo, per raccogliere la disponibilità dei genitori degli alunni, degli insegnanti e del personale scolastico. Ricordo, infatti, che questa è una campagna su base assolutamente volontaria. Per il momento, le adesioni si aggirano intorno al 50 per cento. Anche chi, per vari motivi, non lo aveva ancora fatto lo farà in queste ore».

Il Comune, dal canto suo, ha messo a disposizione gli ampi spazi del centro anziani del rione Bozzano per le scuole che volessero realizzare lì lo screening. Ed in effetti qualcuno si muoverà in questo modo. «Ma - aggiunge il sindaco - ci sono anche dei dirigenti che hanno detto di preferire i plessi scolastici. Una decisione che rientra nell'autonomia si ogni singola scuola, naturalmente».

Ma il nodo della questione è e resta quello del personale che dovrà materialmente eseguire i test. «Colgo quindi l'occasione - dice Rossi - per lanciare l'appello alla collaborazione. Abbiamo bisogno, per effettuare i tamponi, di personale medico e sanitario titolato a fare questo. Basta anche una sola giornata. Capisco, infatti, che ci sono molti impegni ma questa è una campagna che può aiutare a dare maggiore sicurezza almeno in fase di ripartenza, dopo la chiusura per le feste. Nonostante la zona rossa, infatti, tra gli appuntamenti familiari ed i rientri, i rischi ci sono. Molti dirigenti scolastici stanno anche chiedendo ai genitori se vi siano tra loro medici e sanitari disponibili. E ci sono già state delle adesioni. Ora, dunque, si tratta di ricomporre il quadro e stabilire un programma. Ma intanto c'è con tutti i dirigenti un'ottima interlocuzione e tutti quanti stiamo lavorando in questa direzione».

