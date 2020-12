Salvatore GALIZIA

Promuovere la formazione all'identità e alla cittadinanza europea, in un dialogo culturale tra giovani incentrato sull'eredità del patrimonio teatrale classico di diversi Paesi, alimentando il senso di appartenenza all'Unione Europea. Nonostante la pandemia e tutte le difficoltà che la stessa comporta, si è appena conclusa la seconda fase del progetto triennale europeo dell'Erasmus Plus, denominato Sui palchi di scuola, a cui partecipano istituti d'istruzione superiore di Italia, Grecia, Spagna, Francia e Polonia.

Tra i partner italiani figura il Liceo Pepe-Calamo di Ostuni, che del teatro ha fatto in questi anni il proprio fiore all'occhiello. Inizialmente tra le attività previste, oltre a workshop, adattamenti e messe in scena teatrali, era prevista mobilità di breve e lungo termine. La situazione emergenziale legata al Covid-19 ha però impedito questo tipo di esperienze, ma ciò che non ha frenato è l'entusiasmo dei partecipanti che, pur percorrendo strade differenti, hanno continuato il proprio viaggio.

In una contemporaneità che complica le relazioni professionali e umane, il Calamo di Ostuni e le altre scuole partner del progetto hanno deciso di tenere attivo il laboratorio teatrale in modalità virtuale, sperimentando nuove forme di contaminazione con il digitale, in un dialogo costante tra classico e contemporaneo.

«Esempio perfetto di una nuova scuola e delle nuove possibilità offerte dal digitale che, lungi dal togliere, aggiungono emozioni nuove ha spiegato il professor Francesco Dell'Atti, Dirigente Scolastico del Liceo Pepe-Calamo Quello intrapreso è un percorso formativo di alto spessore al quale il Calamo è orgoglioso di partecipare».

Nel meeting online del 14, 15 e 16 dicembre, gli studenti hanno incontrato una serie di esperti, confrontandosi sul teatro europeo e condividendo i lavori digitali prodotti durante il lockdown. Erasmus Plus ha aggiunto valore al percorso già avviato da anni dalla scuola ostunese con il laboratorio teatrale L'officina del Sole.

