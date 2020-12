Rinasce il palazzetto Cerimonia a porte chiuse per il battesimo ufficiale

MESAGNE

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo parquet del palazzetto dello Sport di via Udine, i nuovi canestri e i tabelloni segna punti, nuovi di zecca. Il palazzetto è stato dotato anche di un impianto di riscaldamento. Il costo dell'intera operazione è stato di 150 mila euro. Purtroppo a gioire per la ripresa d funzionalità del contenitore sportivo sono stati solo gli amministratori comunali perché le diverse società sportive di basket e volley, che normalmente lo utilizzano, sono ferme a causa delle disposizioni governative di prevenzione pandemia. Ma c'è una novità. Nella ripresa delle attività sportive il parquet di gioco sarà utilizzato anche per i campionati di Calco a 5. Tuttavia, nel restyling dello scatolone di via Udine sono rimasti da gestire gli spazi pubblicitari delle varie società.

Attualmente, infatti, gli striscioni pubblicitari dei vari sponsor sono collocati in maniera anomala sia per dimensioni sia per caratteristiche. Anche qui l'Amministrazione interverrà con un regolamento per disciplinare l'utilizzo degli spazi pubblicitari che, al momento, sono collocati sulle mura perimetrali della struttura. Per il 2021 è prevista la ristrutturazione degli spogliatoi, delle gradinate e la collocazione delle tribune per la stampa che saranno dotate di Wi-Fi. Infine, sarà collocato un impianto audio. In cassa vi sono disponibili 100 mila euro per questo ulteriore restyling. Oggi è un momento molto belo per la nostra città ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli onoriamo, infatti, l'impegno assunto con le società sportive di ristrutturare il palazzetto che aveva bisogno di un restyling importante. Matarrelli ha, quindi, aggiunto: «La vicenda del Covid non permette alle varie società sportive di poterlo utilizzare, ma siamo fiduciosi che ciò possa accadere quanto prima». L'assessore allo Sport, Roberto D'Ancona, ha annunciato che il progetto è stato già inviato in regione per ottenere un finanziamento di adeguamento strutturale. Infine, l'annuncio: l'impianto sarà intitolato all'avvocato Rosario De Francesco che alcuni decenni addietro aveva donato al Comune l'area su cui sorgela struttura.

