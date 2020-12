Premiati i vincitori di Ostuni città viva

Si è conclusa appena prima di Natale la XXXI edizione del Premio Nazionale di Lettere ed Arti Città Viva 2020. Una kermesse quest'anno inedita e più complessa, tanto nella fase organizzativa quanto nella valutazione e nel conferimento dei premi, che ha dovuto privarsi del consueto momento celebrativo finale, sostituito dalla trasmissione dell'evento sui canali social dell'associazione culturale Città Viva. Nonostante le difficoltà legate all'emergenza coronavirus che ha investito ogni settore della quotidianità, la trentunesima edizione è stata strenuamente voluta da tutti coloro che da anni contribuiscono alla sua realizzazione, a partire dall'instancabile promotore dell'evento, il rag. Domenico Palmieri, e la Presidente, la dott.ssa Maria Sibilio. Trasmessa lo scorso sabato 19 dicembre, la cerimonia di premiazione è stata presentata dall'avvocato e giornalista, Gianmichele Pavone, con la regia del giovanissimo Andrea Zaccaria. Una serata impreziosita dalla partecipazione, in veste di presidente onorario, della dott. Maria Soave, giornalista e conduttrice del Tg1, che ha espresso gratitudine e meraviglia per la passione trasmessa dai partecipanti e dagli organizzatori nel promuovere le diverse forme d'arte. Centoventuno opere tra poesie in lingua italiana, in vernacolo, narrazioni e cortometraggi, per un totale di sette sezioni, distinte tra adulti e ragazzi, con tre primi classificati più speciali menzioni attribuite dalla giuria, composta dalla prof. Teresa Nacci, dalla poetessa Mara Venuto e dal giornalista Salvatore Galizia. Ad intervallare gli interventi dei numerosi vincitori, le esibizioni coreografiche dei ballerini Jenny Vincenti e Giuseppe Bencivenga, assieme ad alcune arie d'opera eseguite nelle precedenti edizioni, selezionate dal Maestro Ettore Papadia, direttore artistico della serata. È stato inoltre possibile apprezzare il talento di alcuni degli artisti che si sono esibiti negli anni precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA