Intesa non ancora perfezionata tra il sindaco di Ostuni ed il gruppo cittadino di Fratelli D'Italia: resta l'incognita sul voto dei tre consiglieri oggi nella seduta convocata per il bilancio. I lavori inizieranno alle 10. Ieri Un lungo vertice notturno, a margine dell'incontro con Guglielmo Cavallo, per come affrontare questa fase a partire da oggi. A seguire la questione anche il consigliere regionale di Fdi Luigi Caroli. Restano ancora le riserve da parte del gruppo consiliare su quelle che dovranno essere le scelte nell'immediato, e quindi nel voto di oggi, ma anche nel futuro: in particolare su quale apporto continuare a dare all'interno di questa coalizione a sostegno del primo cittadino. E tra le questioni aperte anche la delega al turismo, ancora nelle mani del sindaco dal luglio del 2019.

La tenuta della maggioranza non è comunque a rischio nella seduta consiliare: numeri ancora sufficienti per il sindaco Guglielmo Cavallo per approvare le delibere nella seduta odierna, tra cui anche quella sul bilancio del 2019. Non è escluso comunque che, oggi, i membri del gruppo possano alla fine votare con gli alleati. Oltre al rendiconto, gli altri punti all'ordine del giorno riguardano la revisione periodica delle partecipate, l'approvazione del piano finanziario per la gestione dei rifiuti, l'approvazione del documento programmatico di rigenerazione urbana (Dpru), e del regolamento comunale per l'edilizia sostenibile (Rces). Resta aperta quella che potrebbe essere un proseguo della trattativa politica che da diverse settimane va avanti all'interno del centrodestra della Città Bianca. Richieste di Fratelli D'Italia che nascono dal risultato ottenuto alle regionali del settembre scorso, ma anche dal rafforzamento del gruppo con l'ingresso in Fratelli d'Italia di Giuseppe Bagnulo.

Con tre consiglieri il partito chiede la stessa visibilità in giunta, così come gli altri movimenti della coalizione. Fratelli D'Italia punterebbe ad un assessorato di peso. «Servono due aspetti: la condivisione con un maggiore dialogo tra la giunta ed i singoli consiglieri comunale ed il gruppo. Le risposte per la città non possono arrivare in un tempo troppo lungo. Serve incisività nell'azione amministrativa».

Così Giuseppe Bagnulo nell'ultimo consiglio comunale, prima di ieri.

Tra le richieste indirizzate al sindaco dai membri di Fratelli D'Italia anche questioni programmatiche: efficientamento energetico di tutto il sistema di pubblica illuminazione con una immediata attenzione a Piazza della Libertà, riqualificazione dell'abitato di Villanova. In precedenti consigli comunali anche altre forze politiche del centrodestra cittadino avevano avanzato istanze al primo cittadino sul futuro della maggioranza: «Per senso di lealtà votiamo la variazione di bilancio. Ma il gruppo Ostuni Futura attende e chiede con forza che vengano affrontati i punti programmatici sottoposti all'attenzione del sindaco nelle scorse settimane».

Queste le dichiarazioni del capogruppo Francesco Beato nel novembre scorso a sottolineare l'esigenza anche della lista civica di valutare una nuova fase politica, anche il conferimento di deleghe speciali ai singoli consiglieri.

