Opere e infrastrutture portuali «Occorre superare le divisioni»

È necessario superare le divisioni tra le istituzioni in un momento difficile, anche sull'onda di una riflessione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sul contenzioso che riguardava le opere portuali e quelle del circuito doganale. A lanciare questo appello è Angelo Contessa, amministratore del Consorzio stabile Build (che raggruppa imprese nell'ambito degli appalti pubblici), il quale invita ad una riflessione.

Contessa evidenzia che «la notizia relativa alla sentenza del Consiglio di Stato con cui è stata posta la parola fine ad un lunghissimo e dannoso contenzioso tra Autorità di Sistema Portuale e Comune di Brindisi (attraverso il Provveditorato per le opere pubbliche) deve necessariamente far riflettere. Anni ed anni persi in veti incrociati, inconcepibili lungaggini burocratiche, interpretazioni restrittive di norme, ma soprattutto totale mancanza di dialogo».

A rimetterci, con il blocco delle opere, «sono l'economia di questo territorio, le speranze di ripresa occupazionale e l'avvio di una nuova stagione di protagonismo«. Il presidente di Build si è rammaricato per il fatto che si sia dovuti arrivare all'ultimo giudizio amministrativo per poter avere la parola definitiva sulla questione, anche a causa del fatto che «da troppo tempo, in questo territorio, le parti in causa non riescono a dialogare, demandando tutto al tecnicismo esasperato degli uffici con la conseguente cancellazione del ruolo politico di mediazione».

Il tutto si articolerebbe in un approccio che «non è mai quello di individuare le soluzioni per risolvere i problemi» ma al contrario in questo contesto «si creano le condizioni perché si vada a sbattere contro un muro» mentre allo stesso tempo «il mondo avanza e la concorrenza di altri porti, di altre zone industriali e di altre città diventa incontenibile».

Per Contessa comunque, il tentativo «di individuare i responsabili rischia di naufragare nel nulla» ed in ogni caso è un percorso che andrebbe accompagnato «da un tentativo parallelo di riannodare i fili del dialogo istituzionale».

Il presidente di Build ricorda che secondo Confcommercio in Italia hanno già chiuso i battenti 390mila aziende (i dati sono relativi al 2020 e risentono degli effetti della pandemia di Covid-19). Numeri che indicano che «nel commercio, come nell'industria ed in tutti gli altri settori produttivi, non c'è davvero più tempo da perdere». Ecco l'appello a «enti locali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e tutti gli altri attori del territorio» a superare le divisioni e tornare a discutere «su ciò che occorre realmente per superare la crisi». Il richiamo è anche alla Regione a cui affidare «un ruolo di coordinamento e di propulsione» con l'aiuto dei consiglieri eletti nel Brindisino.

La questione relativa alla sentenza del Consiglio di Stato aveva portato anche delle reazioni politiche, come quella del parlamentare brindisino di Forza Italia Mauro D'Attis: quest'ultimo nella giornata di lunedì aveva invece chiesto che si individuassero i responsabili di «una vicenda che ha tenuto paralizzata la struttura portuale brindisina per più di cinque anni». Per l'azzurro in virtù dell'annullamento della sentenza del Tar di Puglia, che aveva respinto il ricorso dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Adriatico meridionale (ricorso a cui si era opposto anche il Comune), si è stabilito «in via definitiva che le opere realizzate nel porto risultano conformi alle destinazioni urbanistiche del Piano urbanistico comunale». D'Attis, quindi, ha annunciato «ogni iniziativa possibile» a verificare le responsabilità del caso, «non escludendo anche un ricorso alla magistratura penale e alla procura della Corte dei conti per quanto di propria competenza».

F.Tri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA