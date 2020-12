MESAGNE

Mercoledì 30 dicembre si riunisce a Mesagne la massima assise. Sarà un Consiglio comunale in video conferenza, l'ultimo del 2020, in cui saranno trattati ben 15 argomenti: dal bilancio di previsione al Peba, da una struttura scio-sportiva-ricreativa all'approvazione delle tariffe 2021 per imu, tari e addizionale irpef.

Si inizia alle ore 9 de mattino. Siamo riusciti a svolgere il Consiglio comunale entro il 2020 poiché ci sono argomenti molto importanti da discutere e approvar come il Peba, il bilancio di previsione e una struttura sportiva socio-ricreativa che nascerà nel centro abitato, ha spiegato il presidente del Consiglio comunale, Omar Ture. Critico verso l'Amministrazione è l'ex sindaco Pompeo Molfetta che in suo resoconto di fine anno ha, tra le altre cose, messo in discussione la politica gestionale dell'attuale governo locale.

«Il governo cittadino ha scritto Molfetta nel suo excursus - si sta sperticando per favorire gli investimenti privati sperando nella loro pubblica utilità. Per questo obbiettivo ha fatto moltissimo derogando fino al limite consentito gli strumenti normativi e concedendo al massimo le agevolazioni economiche concedibili». Quindi l'ex primo cittadino ha elencato quelle che, a suo dire, sono le opere cui l'Amministrazione ha concesso delle agevolazioni in fase di insediamento: «Si insedierà un solitario opificio nella nuova zona industriale come il fortino nel deserto dei Tartari; abbiamo concesso in uso corte dei Figheroia ai nuovi padroni dell'ex immobile Murri perdendo la possibilità di ricongiungere la strada longa alla Porta Piccola con buona pace di storici, archeologi e architetti; ed ancora il Comune si è offerto in garanzia fideiussoria di subentrare al privato in caso di inadempienza nel progetto di rigenerazione urbana dell'area ex Enel di via Giuseppe Trono».

Tuttavia, l'ex sindaco ha anche chiarito di essere in attesa di vedere realizzare i progetti annunciati sulle grandi infrastrutture: dal cavalcaferrovia al cimitero, dal completamento della circonvallazione a Eurovelo 5, dall'abbattimento delle barriere architettoniche al patrimonio immobiliare, con l'adeguamento antisismico ed efficientamento energetico delle scuole, alla Misericordia, al palazzo di città.

T.Cav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA