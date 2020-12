Le indagini puntano sul capoluogo Criminalità locale passata al setaccio

Salvatore MORELLI

Sono ricercati in città i tre banditi che lunedì mattina hanno assaltato un furgone portavalori dell'istituto di vigilanza Cosmopol al quartiere Sant'Elia: armati di pistola e con il volto coperto, sotto la minaccia dell'arma si sono fatti consegnare da una guardia giurata un sacco contenente 100mila euro, destinato all'ufficio postale di via Mantegna per il pagamento delle pensioni.

Durante il colpo, sarebbe stata qualche parola espressa con una chiara cadenza locale (tra cui Buon anno, a quanto pare) a mettere gli investigatori della Squadra mobile di Brindisi su una pista che rimarrebbe molto circoscritta, con i tre autori da ricercare quindi tra le mura di casa. Insieme a un altro dettaglio: l'auto utilizzata per la rapina, una Fiat Brava trovata incendiata qualche ora dopo la fuga della banda nelle campagne che da Sant'Elia conducono verso San Donaci, era stata rubata a Brindisi il 20 dicembre scorso.

Poi nascosta dal gruppo di malviventi e utilizzata la mattina di lunedì per sbarrare il passo al portavalori in arrivo da Lecce. Infatti, tra le varie ipotesi, non è escluso che la banda brindisina abbia utilizzato proprio la campagna nei dintorni del quartiere Sant'Elia (gia nascondiglio di altre auto rubate e scoperte dalle forze dell'ordine in alcuni casolari abbandonati) per nascondere la Fiat Brava, finita ora in mano agli esperti della Scientifica per trovare qualche traccia utile alle indagini.

Una sodalizio di malviventi che ha messo in atto una strategia non certo da principianti per entrare in possesso di un bottino pari a 100mila euro. Non senza qualche dubbio: era quello l'intento (prendere un sacco e scappare) o qualcosa non ha funzionato durante l'azione? Molto rapida a detta anche delle persone presenti sul luogo della rapina. Tra cui alcuni pensionati, in fila sulla porta d'ingresso dell'ufficio postale per riscuotere quel giorno la pensione.

Il denaro rapinato e destinato ai pagamenti mensili è risultato quasi un accontentino rispetto a quanto trasportato lunedì scorso dal blindato. L'assalto, anche se atipico rispetto a quanto di solito viene organizzato da bande organizzate per entrare in possesso del denaro custodito all'interno, trova comunque riscontro in città con quanto già avvenuto in passato con altre rapine (molto simili per l'esecuzione) a danno però di alcune banche. Nelle indagini in corso, gli investigatori cercano ora riscontri importanti attraverso le immagini (quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale e della zona) e alcune foto segnaletiche per cercare di arrivare presto ai tre autori, anche se entrati in azione con dei cappellini e le mascherine anti-Covid. Proprio la fisionomia del terzetto in azione potrebbe essere una correlazione con altri assalti del genere avvenuti in passato.

Nulla viene infatti escluso. Bisogna fare un passo indietro, al 10 dicembre scorso, per parlare di rapine in città, ma era andata male a due studenti brindisini di 16 anni che, armati di un coltello e indossando a loro volta una mascherina anti-Covid e un cappellino, avevano assaltato un supermercato del centro storico: uno era stato subito bloccato e l'altro rintracciato qualche ora dopo dai carabinieri. Un colpo di testa per niente simile all'assalto armato dell'altro giorno, messo a segno da gente scaltra e, di sicuro, non alle prime armi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA