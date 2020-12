La galleria virtuale nel segno dell'artista

Francesco ZIZZI

Prosegue con un favorevole riscontro di critica la rassegna culturale online Il segno dell'artista promossa dal Museo di Arte Contemporanea di Cisternino. L'arte in tempi di emergenza sanitaria si rifugia nella rete, e rimane in attesa di tornare a splendere dal vivo. L'invito è quello di visionare dipinti e sculture di artisti locali ed internazionali sulle pagine social Macc Cisternino. Ogni anno nel periodo natalizio il museo organizza la classica galleria espositiva, che raccoglie un certo numero di visitatori, con un format sbarcato anche negli Stati Uniti, ma in tempi di Covid purtroppo questo non e' permesso. Verranno tempi migliori. Comunque in ogni maniera, lo spettacolo dell'arte deve continuare, e quindi arriva una nuova produzione in formato multimediale. Idea a cura dell'artista Alberto Vannetti con l'ausilio del Responsabile Domenico Tamborrino.

Artisti internazionali che hanno aderito all'iniziativa Richard Barbieri, innamorato della Puglia, con l'astratto acquerello Vitrail e l'espressionista anglo-statunitense David Eddington con l'apprezzata opera Ashes for emotions. Spazio anche alla scultura, con Alberto Timossi che espone una scultura inaugurata in un bosco di Parma: Abbiamo conosciuto molti nuovi collezionisti e abbiamo visto passare migliaia di visitatori - si legge nella nota di presentazione - molti artisti tramite l'associazione hanno donato al Comune di Cisternino le loro opere da destinare alla nuova Casa della Salute di Via Magellano, ed appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, ci sarà un evento celebrativo. Sappiamo che la cultura artistica ha sempre indicato nuovi orizzonti, interpretando in modo interessante la contemporaneità. Il tema del Segno dell'artista è un semplice augurio per il mondo della cultura, per tutti i cittadini amanti delle opere d'arte collezionistiche.

Tra gli artisti più rinomati che hanno partecipato alla rassegna online arriva l'artista Bruno Ceccobelli con l'opera Non c'e' due senza tre che riassume l'astrazione pittorica e la concezione spirituale. Meritevole Pippo Patruno, specializzato nella Geometria minimalista e nell'astrazione concettuale con l'opera Inguaina la spada. Un altro bravo artista interessante Domenico Ruccia con i suoi dipinti metafisici che stanno raggiungendo una notevole maturità. Ruccia presenta un triibuto all'artista musa ispiratrice Cristina Monet Zilkha, un riquadro che ha fatto il pieno di consensi. Molto atteso anche l'artista romano Fernando Zucchi.

