La fiaba che si fa dono per la gioia dei bambini. Pubblicato il libro con la fiaba dal titolo I Cavalieri della luce scritta da Marilena Mingolla e illustrata dai genitori e dai bambini sezione Curiosoni della scuola dell'infanzia Cavaliere di Mesagne.

Il testo può essere acquistato presso la libreria Mondadori Bookstore in via Marconi, 133, l'edicola Ciribì in Via Castello, 34 e la cartoleria A Chiare Lettere di Mariagrazia Campana in Via Tancredi Normanno, 30, tutti a Mesagne.

Tutti i proventi della vendita andranno ad un progetto per le scuole. «Le biblioteche - spiega l'autrice - vedranno i propri spazi riorganizzati, così da poter accogliere nel modo migliore i piccoli lettori, e gli scaffali riempirsi di nuovi volumi che accompagneranno la crescita di tutti i bambini che quelle biblioteche impareranno, sempre di più, a frequentare».

«Un progetto nato dal buio del lockdown quando i genitori dei bambini della sezione Curiosoni della scuola dell'infanzia Cavaliere di Mesagne, uniti dall'amore, hanno deciso di cercare una luce». Durante il periodo di chiusura Marilena Mingolla, mamma di due gemelle, ha scritto una fiaba ed ha chiesto agli altri genitori di illustrarla insieme ai propri figli.

«L'entusiasmo per l'iniziativa proposta è stato grandissimo. L'idea iniziale era semplice: fare un regalo alle maestre che avevano accompagnato il percorso dei bambini e delle loro famiglie dal primo all'ultimo giorno di scuola, dal buongiorno alla buonanotte, senza mai lasciarli da soli».

