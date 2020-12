«Intitoliamo il teatro al sindaco Elia che lo fece costruire»

CEGLIE

Intitolare il Teatro Comunale di Ceglie Messapica al sindaco Giuseppe Elia che lo fece costruire. E' l'iniziativa dello storico cegliese Michele Ciracì, che attraverso la pagina Facebook CeglieStoria che gestisce, ha lanciato l'idea chiedendo l'adesione ai cittadini. Come ben noto il Teatro Comunale di Ceglie, è un luogo senza nome, si legge nella pagina Facebook dello storico, che continua: Attraverso questa iniziativa chiediamo il tuo contributo, per far sì che si possa giungere alla sua intitolazione. Questa iniziativa intende riconoscere il ruolo che ha avuto nella storia cittadina il sindaco Giuseppe Elia che tra l'altro volle e fece costruire il Teatro Comunale a Ceglie.

E lo storico racconta anche le vicende di quel tempo, del 1873, quando in sede di approvazione del bilancio, il sindaco Giuseppe Elia relazionò al Consiglio Comunale: Nello schema del Bilancio, che la vostra Giunta vi presenta pel prossimo anno 1873, vi ha piazzato la proposta per Io impianto delle scuole Tecniche, mezzo potente di civiltà e benessere cittadino, nonché un pingue articolo, che senza offendere le altre opere pubbliche, è destinato alla pronta costruzione di un Teatro Comunale, scuola che corregge i costumi. Votando le scuole Tecniche e la costruzione del Teatro, avrete votato la luce che fugherà le tenebre, e il mezzo più potente a lacerare l'abito della rozzezza, colle prime voterete le arti liberali o la scienza applicata, col secondo l'insegnamento pratico del galateo, e la moderazione delle passioni.

Poi il messaggio rivolto ai cittadini: Se condividete questa iniziativa vi chiediamo di inviare una mail a teatrogelia.ceglie@gmail.com indicando nome e cognome e l'adesione all'intitolazione del Teatro a Giuseppe Elia. Stessa cosa potrete fare attraverso Messenger inviando un messaggio alla Pagina Facebook CeglieStoria.

A.Put.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA