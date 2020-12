Il sindaco azzera e si dimette Ma in 9 pronti al colpo di grazia

CAROVIGNO

Danilo SANTORO

Crisi a palazzo di città a Carovigno: ieri le dimissioni del sindaco Massimo Lanzilotti e azzeramento della giunta. Oggi però, potrebbero essere depositate nelle mani del segretario le dimissioni di almeno 9 consiglieri. Questo determinerebbe lo scioglimento completo del consiglio comunale, senza aspettare la scadenza dei 20 giorni.

Scenari che potrebbero concretizzarsi questa mattina nella seduta dell'assise cittadina, convocata per affrontate sette punti all'ordine del giorno. E tra questi anche la revisione delle partecipate: l'interesse maggiore è per la Carbinia, la società municipalizzata con oltre 50 dipendenti. Tra le ipotesi emerse ieri, pochi minuti dopo l'ufficialità del passo indietro del sindaco, la condivisione di un documento tra il Movimento Cinque Stelle, Lega, e le altre forze civiche di opposizione, con la quale si conferma la volontà di approvare la delibera per la Carbinia e successivamente rassegnare le dimissioni in blocco.

Un lungo pomeriggio di trattative a distanza e su più fronti, ieri, in un quadro politico carovignese, sempre più complesso. L'eventuale dimissioni di 9 consiglieri farebbero cadere nel vuoto il nuovo appello e richiamo che Massimo Lanzilotti ha indirizzato ieri a tutte le forze politiche presenti in consiglio. Anche quelle a lui più vicine.

Il primo cittadino ha annunciato, poi, la volontà del presidente del consiglio Francesco Leoci di rimettere la propria carica, nel tentativo di agevolare l'apertura di una nuova fase. Doppio passaggio politico che potrebbe non essere sufficiente per far proseguire questa esperienza amministrativa.

«Sono giorni difficili, estenuanti e logoranti. Giorni in cui le carte in tavola cambiano ad ogni incontro dimostrando tutta l'immaturità che, di fronte a una situazione emergenziale, in molti stanno dimostrando. La speranza per Carovigno è che si possa veramente dare seguito a quello che fino ad ora si è solo detto e cioè nominare una giunta tecnica». Così ieri Massimo Lanzilotti, che motivando le sue dimissioni ha anche ricostruito quanto avvenuto dal 4 dicembre in poi. Dopo il si del Movimento Cinque Stelle al bilancio, la nascita di una nuova maggioranza sembrava ad un passo. In queste settimane però, l'intesa non è mai stata ratificata. Sì del M5S decisivo in quella sede, perchè con le dimissioni di Marzia Bagnulo, Jacopo Russo subentrato al suo posto votò contro.

«Mi è stato chiesto nell'ultimo consiglio comunale di rassegnare le mie dimissioni e di azzerare la giunta, senza nessun ultimatum, con l'obiettivo di provare a nominare un team di esperti. Non mi sono sottratto già dal giorno seguente». Il sindaco dimissionario ha aggiunto: «Ci sono stati diversi incontri e firmati documenti, dai quali è subito emersa la volontà di nominare una giunta tecnica. Peccato che poi ad ogni incontro nessun esperto è stato nominato, se non dal sottoscritto. Anzi i vari gruppi politici hanno sempre aggiunto richieste ulteriori, quasi come se l'obiettivo non fosse quello di far proseguire l'attività amministrativa fino alla fine dell'emergenza sanitaria». Difficoltà anche all'interno della sua coalizione sarebbero emerse. «Ricordo che questa seconda fase amministrativa ci doveva portare al superamento della fase emergenziale sanitaria, alla messa in sicurezza dei conti, all'avvio dei primi cantieri, il tutto ha spiegato ancora Lanzilotti- con un orizzonte temporale limitato e condizionato anche da quello che la Commissione di accesso ispettivo potrebbe determinare».

Poi le considerazioni sul futuro a medio termine: «Noi però abbiamo una certezza: quella di aver continuato a lavorare incessantemente, anche in questo periodo, non facendo mai mancare la nostra vicinanza alla città. Oggi ci sono le disponibilità finanziarie in cassa (cosa mai accaduta), che ci hanno consentito di pagare i debiti e di rientrare dall'anticipazione in banca, generando cassa libera per oltre un milione che porterà nell'immediato futuro benefici e servizi a tutta la città. La mia disponibilità, professionale e politica -conclude Massimo Lanzilotti- rimarrà sempre a disposizione dei miei concittadini così come è sempre stato».

