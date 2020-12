Francesco TRINCHERA

Il cammino verso la creazione, a Brindisi, di un corso di Medicina e chirurgia presso l'Università del Salento incassa il sostegno del consiglio provinciale. Nella seduta di lunedì scorso, infatti, l'assise di via De Leo ha votato a favore dell'ordine del giorno presentato dal vicepresidente Giuseppe Pace, con cui il consiglio stesso impegna il presidente della Provincia di porre in essere tutte le azioni idonee a sostenere la proposta di istituzione di un corso di laurea di Medicina e Chirurgia, denominato Med-Tec, anche nel territorio provinciale brindisino, mettendo a disposizione a tal fine le proprie risorse strutturali utili al compimento del percorso formativo.

La risoluzione presentata da Pace partiva dal presupposto che il corso ha l'obiettivo di formare professionalità capaci di coniugare competenze mediche ed ingegneristiche a cui si aggiunge anche l'ottica di un miglioramento della sanità a livello regionale e la visione di ricerca e formazione come un valore aggiunto che incide positivamente sullo sviluppo delle competenze già presenti sul territorio e impatta in modo concreto sulla valorizzazione delle nuove generazioni. Oltre a questo, per Pace l'istituzione di un corso di laurea di quel tipo consentirebbe ai giovani del territorio di svolgere la loro preparazione senza doverlo lasciare e la creazione di un polo universitario medico nelle province di Brindisi e Lecce potrebbe diventare elemento di attrazione per le circa 15mila persone che ogni anno ricorrono a cure mediche in altri regioni del nostro paese, la cosiddetta mobilità sanitaria passiva.

Infine, l'ordine del giorno evidenzia il potenziale coinvolgimento dell'Asl di Brindisi con l'ospedale Perrino nonché delle realtà industriali (farmaceutiche) di ricerca (Cittadella della ricerca di Brindisi) e di formazione (Ciasu - Centro Alti Studi Universitari), già presenti sul territorio della provincia di Brindisi.

In tema di università, sempre lunedì era arrivata la dura presa di posizione del capogruppo in consiglio comunale a Brindisi di Fratelli d'Italia, Massimiliano Oggiano. Quest'ultimo ha criticato gli eccessivi trionfalismi sull'istituzione a Brindisi di due nuovi corsi di laurea a Brindisi da parte dell'Università del Salento di Lecce: una triennale in Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici ed una magistrale in Scienze della cooperazione internazionale, ritenendo che il capoluogo adriatico sia marginalizzato e non abbia modo di avere un proprio polo universitario.

Oggiano, inoltre, ricorda che il secondo corso è stato bocciato, il 29 ottobre scorso, dal Curc, Comitato universitario regionale di coordinamento, all'interno del quale siedono i rettori delle Università pugliesi compreso il rettore di Lecce, rigettando complessivamente la proposta di istituzione non di un nuovo corso di laurea come quelli decentrati per dipartimenti dell'Università di Bari e dell'Università del Salento, ma dell'Università UniPegaso di Brindisi Mahatma Gandhi, un Ateneo a tutti gli effetti.

Il consigliere di Fdi si è perciò chiesto il perché di questa differenza di visione e, non risparmiando critiche all'atteggiamento dell'amministrazione comunale ha aggiunto tra le altre cose che senza nulla togliere alla generosità delle Università che circondano Brindisi un ateneo in città avrebbe ridato dignità a quest'ultima che finalmente avrebbe avuto un proprio collegio dei docenti, avrebbe potuto bandire concorsi universitari e soprattutto sarebbe stata rappresentata da un proprio rettore.

