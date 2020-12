Dall'orrore all'omaggio Una strada per Crescenza

FASANO

Alfonso SPAGNULO

L'Amministrazione comunale di Fasano ha avviato l'istruttoria per l'intitolazione di una strada a Crescenza Vinci, assassinata dall'allora marito a fucilate nel 1991, a soli 25 anni, insieme a suo figlio. Un tremendo episodio di violenza familiare. La proposta è stata avanzata dal Centro antiviolenza Insieme si può, attivo nell'Ambito territoriale di Fasano, Ostuni e Cisternino, di gestione dei servizi sociali e dall'associazione Giovanni Custodero - Il Guerriero Sorridente di Pezze di Greco, ed ha incontrato subito la convinta adesione dell'assessore alla toponomastica Luana Amati, e dell'assessore alla Cultura, Cinzia Caroli.

Un gesto significativo, con il quale l'Amministrazione fasanese vuole tenere alta l'attenzione su una tematica per troppo tempo sotto silenzio, e sottolinea la ferma condanna di qualsiasi forma di violenza, non solo fisica ma anche verbale e piscologica contro le donne. E per questa iniziativa il Centro Antiviolenza Insieme si può e l'associazione Giovanni Custodero - Guerriero sorridente hanno inteso ringraziare proprio l'Amministrazione.

«Crescenza Vinci, vittima di femminicidio, era e resterà per sempre la mia più cara amica - spiega Elena Maggi, presidente dell'associazione Giovanni Custodero -. Vorrei che il suo ricordo resti vivo dandole cosi voce per poter urlare al mondo intero che la violenza è l'atto peggiore che si possa compiere. Si è pensato a questa iniziativa di toponomastica femminile, la cui approvazione è caduta il giorno della lotta alla violenza contro le donne, non solo per onorare la memoria di una giovane donna e madre ma anche per raggiungere tutte le donne che vivono questa difficoltà».

«Le donne che frequentano il centro antiviolenza riferiscono che ad ogni violenza il marito dice di essere pentito, che lo ha fatto perché era nervoso e che comunque sarebbe cambiato e che episodi del genere non sarebbero più accaduti - spiega la psicologa Anna Francioso -. La donna ci crede, lo perdona più di una volta per poi rendersi conto che nulla è cambiato e che anzi la loro storia è solo peggiorata. Queste parole che tutte le donne ripetono dimostrano come alla base dei maltrattamenti ci sia una sottovalutazione della violenza e dei suoi segnali sia da parte delle donne che le vivono che del contesto sociale che le circonda. Non dobbiamo mai credere quando sentiamo parlare di raptus omicida, di un attacco di gelosia, di aver perso la testa. La violenza non è imprevedibile, non è un atto impulsivo del momento».

La violenza domestica ha un andamento progressivo che passa dalla violenza verbale a quella psicologica fino a quella fisica in un crescendo che può sfociare nel femminicidio. La violenza è riconoscibile già all'inizio e il suo aggravarsi può essere prevenuto e le conseguenze estreme evitate. Il fenomeno è molto diffuso e sommerso ma stenta ad emergere per la difficoltà della donna a denunciare e a lasciare l'uomo.

«Tale difficoltà è comprensibile perché la violenza riguarda gli affetti più cari, le relazioni intime, la famiglia sulla quale le donne investono moltissimo. Purtroppo non sono solo le donne ad avere difficoltà a riconoscere la violenza ma anche la società che ritiene che la violenza nelle mura domestiche sia normale e che può capitare ma che la donna debba saperla gestire da sola», spiega la psicologa.

