Concerto della speranza Il capodanno del Verdi

Un quadro mutevole è quello rappresentato dal teatro in questo momento storico, un sipario malinconicamente chiuso dopo il timido tentativo di ripartenza.

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi aveva provato a riaprire dopo il lockdown e l'estate con l'inaugurazione della rassegna Brindisi in scena, ma ogni entusiasmo è stato definitivamente spento lo scorso 24 ottobre, proprio durante lo svolgimento del secondo spettacolo in programma. Le indiscrezioni sulla nuova chiusura sono state confermate il giorno successivo dal dpcm dettato con urgenza dalla seconda ondata di contagi da covid-19.

Poco dopo Natale, le aspettative per l'immediato futuro non sono migliorate di molto, ma la volontà di continuare a recitare un ruolo di primo ordine non è stata scalfita. Il Verdi ha bisogno del suo pubblico di appassionati che, a loro volta, non vedono l'ora di potersi sedere nuovamente in platea. Oltre alle restrizioni, non sarà facile combattere la paura, ma ci sarà tempo per farlo. L'affetto non manca. Non a caso, in tanti hanno partecipato all'iniziativa Caro Teatro, ti scrivo promossa dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi che ha chiesto agli spettatori di scrivere un pensiero, una riflessione, un auspicio dedicato al mondo della scena per farne l'addobbo dell'albero di Natale allestito nel foyer. Un modo per tenere vivo il legame, per tracciare una sorta di cammino comune verso la ripresa dell'attività.

Le tante testimonianze ricevute, tra il disagio generato dalla distanza e l'attesa desiderosa di ritrovare tutto ciò che è teatro (gli incontri, la magia, le emozioni, le risate, gli applausi, il senso di comunità) sono state trascritte sulle cartoline pop-up a forma del vecchio Teatro Verdi che formano la speciale decorazione dell'albero. Non potendo consentire al pubblico l'accesso nel foyer, alcuni messaggi saranno letti in occasione del Concerto per il Nuovo Anno.

Infatti, in attesa di riaprire ufficialmente il sipario, il Verdi ha annunciato il tradizionale appuntamento in programma per venerdì 1 gennaio 2021 alle 16.30 con fruizione in modalità televisiva e streaming online. L'evento organizzato dalla Fondazione, dal Comune di Brindisi con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese e di Ance Brindisi sarà trasmesso sull'emittente Canale 85 e pubblicato sulle pagine facebook degli enti coinvolti (la conduzione sarà affidata al giornalista Antonio Celeste).

Il concerto è firmato dall'Orchestra Filarmonica Pugliese, compagine lirico-sinfonica nata nel 2013. Un'occasione unica per ascoltare celebri valzer viennesi, ouverture, movimenti tratti dalle opere più celebri e anche temi legati alla storia del cinema. Il M° Giovanni Minafra, direttore stabile dell'Orchestra, è pronto a interpretare un programma che ripercorre la grande tradizione dei concerti di Vienna, ma anche l'universo di Ennio Morricone e il genio di Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della nascita del grande compositore. I brani saranno eseguiti da quaranta musicisti (accompagnati dalle voci del soprano Carmen Lopez e del tenore Gianni Leccese) che regaleranno al pubblico alcune acclamate composizioni come la Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, l'aria Sempre libera degg'io, tratta dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, Vesti la giubba (conosciuta come Ridi, pagliaccio o Recitar) dalla tragedia lirica Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, La danza delle sciabole di Aram Il'i Chaaturjan.

A seguire, un'ampia pagina dedicata a Giacomo Puccini, la magia del brano Nella Fantasia di Ennio Morricone sul tema di Gabriel's Oboe; Tico-Tico no Fubà, la canzone corale brasiliana scritta da Zequinha De Abreu e tante altre.

