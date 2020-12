Cisl: un patto per l'occupazione «Diversificare l'economia locale»

Alessio PIGNATELLI

Le opportunità di diversificazione dell'economia del territorio sono fondamentali in questo momento storico irripetibile. È la sintesi di uno dei passaggi del consiglio generale della Cisl che si è riunito ieri in videoconferenza. Tanti sono stati i temi trattati a partire, chiaramente, dalla stretta attualità. La pandemia ha sconvolto rapporti e sistemi e per Francesco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, è innanzitutto necessario investire in «strutture ospedaliere e sanitarie nuove, posti letto, terapie intensive, tecnologie avanzate, telemedicina, organici, medici, infermieri, Oss».

E, aggiunge, va riconsiderato il sistema sanitario tenendo conto dell'invecchiamento demografico e del bassissimo tasso di natalità che caratterizzano il nostro Paese; «i 9 miliardi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza non possono rispondere a tali esigenze perciò l'utilizzo del Mes sanitario rappresenta una necessità improcrastinabile». Sì al Mes ma anche a una diversificazione economica del territorio.

Per Solazzo, nessuna opportunità che vada oltre la grande industria va trascurata sia su Brindisi sia su Taranto. Entrambe le città sono accomunate da sistemi industriali con un grande impatto ambientale ma bisogna ripartire «dalle potenzialità produttive storiche che consentano di puntare immediatamente su un'agricoltura di qualità, su un'economia del mare possibile, su una ricezione turistica finalmente non solo stagionale e, soprattutto, di respiro sia nazionale sia internazionale, sulle tradizioni storiche e sulle eccellenze artistiche e culturali presenti». Senza però sottovalutare le gravissime carenze infrastrutturali che tagliano la nostra Regione e i nostri territori dai grandi circuiti europei e mondiali. Si pensi ai trasporti via ferro, con il Salento tagliato fuori da alta velocità ed alta capacità.

Focus sull'ex Ilva per Antonio Castellucci, da poco promosso a segretario generale Cisl Puglia. Necessari investimenti «salvaguardando occupazione diretta e indiretta, ambiente, salute e sicurezza e produttività dello stabilimento jonico», ha detto nella sua relazione. Alla politica regionale si chiede un recupero di responsabilità. «Della cabina di regia promessa dal presidente della Regione Emiliano auspichiamo una convocazione a brevissimo. A livello regionale pugliese va accelerata l'iniziativa istituzionale rispetto alle Zes, ai Cis, alla realizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali e recuperato il rapporto grazie a un Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo».

Il sindacato affronta poi le problematiche del Mezzogiorno attraverso Ignazio Ganga, segretario nazionale confederale Cisl. Si rileva che nel Sud Italia la crescita prevista dell'1,4% nel 2021 e del 2,5% per il 2022 non può soddisfare, «così come intollerabile è non far ripartire qui opere infrastrutturali prioritarie nonostante ci siano progetti e finanziamenti». Anche sul Recovery fund per la Cisl ci sono molte cifre che non tornano e «almeno il 34% deve andare al Mezzogiorno per riallinearlo all'Italia e all'Europa».

Capitolo sanitario: rispetto ai posti letto di terapia intensiva, la Cisl rileva che si è ancora sotto di quasi 1.200 postazioni e solo 12 regioni avevano già presentato un progetto per il recupero delle liste d'attesa. «Se ci sono state importanti risposte congiunturali, pari a 100 miliardi, non ci soddisfano le percentuali di riparto, come i soli 9 miliardi per la sanità, che potrebbero farci pagare un prezzo ancora più salato» dice Ganga. Infine, bocciata anche la gestione della scuola da parte del governo: «Non ci soddisfano le risorse messe a disposizione; non sta ricevendo la giusta attenzione e assistiamo a un disallineamento rispetto all'importanza che ha questo settore, a partire da retribuzioni molto distanti da quelle di altri Paesi europei».

