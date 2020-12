Benemerenze di Novedrate Il nuovo libro di Stefano Menga

CEGLIE

Sarà pubblicato a breve il nuovo libro di Stefano Menga. Come indicato dal titolo Benemerenze di Novedrate 1950 2020, questa volta il blogger di Ceglie Messapica, che vive e lavora da sei anni a Novedrate, in provincia di Como, ha deciso di dedicare un testo a tutti coloro che hanno dato visibilità e lustro al comune lombardo dalla sua ricostituzione sino ad oggi. L'opera, patrocinata dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Serafino Grassi, sarà distribuita a tutte le famiglie novedratesi. «Ci sembrava giusto e doveroso ricordare queste persone che hanno, direttamente e indirettamente, fatto grande la storia di Novedrate, facendo conoscere il suo nome nel mondo. Sono tante le persone che si sono spese per il paese nel portare avanti iniziative a livello culturale, sociale ed economico, dando lustro al comune», ha spiegato il sindaco Grassi nel parlare del libro firmato dall'autore cegliese, osservatore attento della realtà che lo circonda. Stefano Menga è ideatore dei blog Cronache e cronachette di Ceglie Messapica - la sua prima creatura, che dal 2011 è anche un annuario e Novedrate e dintorni. Inoltre, è autore di numerose pubblicazioni.

