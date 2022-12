Un Natale a km0 con i mercatini delle Officine Cantelmo di Lecce

Un appuntamento fisso del centro culturale salentino che si rinnova e cresce anno dopo anno. Un'occasione per trovare il giusto regalo di Natale a Km0. Dal 16 al 18 dicembre (dalle 10 alle 21 - ingresso gratuito) le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, ospitano i Mercatini delle Cantelmo. Tre giorni di laboratori per famiglie, presentazioni di libri, degustazione di prodotti enogastronomici e l'esposizione di oltre cinquanta stand per un percorso che parte dall’artigianato di qualità e arriva alle produzioni d'arte e design passando per il riuso, il riciclo creativo e la sostenibilità. Esempio di archeologia industriale, le Officine Cantelmo sorgono infatti all’interno di un ex serrandificio ristrutturato dal Comune di Lecce e trasformato in un Laboratorio urbano, da quasi quindici anni sono un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del capoluogo salentino.

Il Natale a Lecce

Posizionate all’ingresso nord della città, le Cantelmo sono a due passi da tutte le bellezze storiche e architettoniche di Lecce: la Basilica di Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo con il suo Anfiteatro Romano, il Castello Carlo V, la fortezza più grande di Puglia, Corso Vittorio Emanuele II addobbato a festa e le sue tante chiese da visitare, Piazza Duomo che accoglie il tradizionale Presepe artistico con le statue realizzate dal maestro cartapestaio Marco Epicochi.

Il programma

Venerdì 16 si alterneranno i laboratori di cartapesta leccese (10:30 e 12) lettura creativa e sperimentazioni artistiche a tema natalizio (16:30) e lettura creativa e realizzazione di paesaggi innevati (18). Dalle 17:30 un omaggio allo scrittore e poeta francese Christian Bobin (a cura di AnimaMundi Edizioni) e la presentazione di “Fenomenologia del silenzio” di Anna Rita Merico (Musicaos Editore). Sabato 17 alle 10:15 e alle 11:45 bambini e ragazzi impareranno a fare i purceddhuzzi con nonna Marilena. Alle 16:30 appuntamento con la lettura creativa per bambine e bambini ispirata a "Il regalo di Natale" di Beatrix Potter. Alle 18 laboratorio di lettura creativa e realizzazione di una ghirlanda ornamentale per bambine e bambini dai 5 anni. Alle 17:30 lo scrittore Livio Romano presenterà "A pelo d'acqua" (Les Flaneurs Edizioni). Alle 19, infine, Lorenzo Antonazzo parlerà del suo "Le Giravolte" (Musicaos Editore). Domenica 18, la giornata conclusiva si aprirà alle 10:15 e alle 11:45 con il laboratorio Decoriamo il Natale con alberelli di stoffa. Alle 16:30 e alle 18 doppio turno con il laboratorio di riuso creativo con materiali di scarto da assemblare e decorare. Dalle 17:30 spazio alla presentazione del libro "La scialletta rossa. Una donna di mafia" di Maria Francesca Mariano (Santelli Editore). Alle 19, infine, "Le Imperfette. Storie di donne nell'Inghilterra vittoriana e post vittoriana" a cura di Emanuela Chiriacò (Primiceri Editore).

Info 3494693346 - imercatini@gmail.com - www.officinecantelmo.it