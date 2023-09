Trasporti: il settore si evolve e ha nuove esigenze

Quando si parla di carte carburanti si è portati a pensare al momento del rifornimento. Ma dietro a quel pieno di benzina esiste un mondo, quello dei trasporti, che è in continua evoluzione e che può essere gestito in modo semplice ed efficace con le soluzioni multi-servizi. C2A ha lanciato sul mercato italiano, la carta configurabile che funge da carta di pagamento, assicurazione e carta carburante. Il tutto su un unico supporto, che può essere personalizzato in base alle diverse esigenze. Il mondo dei trasporti è infatti in profonda evoluzione ed è alla ricerca di nuove soluzioni in grado di favorire la crescita aziendale. Da questo punto di vista. C2A è indicata anche per le attività neocostituite, che non hanno la possibilità di accedere agevolmente al credito perché la compagnia assicurativa non dà loro alcuna copertura.



Chi sceglie C2A, oltre ad ottenere il carburante convenzionato in Europa ad un prezzo più basso, può risparmiare sulle spese effettuate dai propri collaboratori, facilitando allo stesso tempo la gestione in tempo reale della contabilità amministrativa. Questo è possibile grazie alla flessibilità di C2A, un istituto di pagamento che mette a disposizione dei clienti le proprie carte di debito, di tipo Mastercard, collegate a un conto corrente. Una combinazione di caratteristiche che rende C2A una soluzione unica nel mercato.

La carta multi-servizi può essere gestita in tutta la rete Mastercard in Europa e dà in più la possibilità ai titolari dell’azienda o a chi gestisce l’ambito amministrativo di parametrare i costi, con la possibilità di avere un controllo totale sulla gestione delle carte: è infatti facoltà dell’azienda, di scegliere sempre su quali categorie merceologiche consentire i pagamenti da parte dei propri collaboratori. Un ulteriore vantaggio che non è possibile ottenere da banche e istituti di credito. A questo proposito, inoltre, può essere parametrato il limite di spesa all’interno di un determinato arco di tempo, e c'è la possibilità di abilitare o disabilitare in qualsiasi momento il prelievo di contante da parte del possessore della carta, o di consentire, attraverso la piattaforma MyC2A, qualsiasi transazione rifiutata di una categoria merceologica che non era stata preselezionata in fase contrattuale.



Grazie a C2A - su cui possono essere effettuati depositi tramite bonifico Sepa o con carte Visa e Mastercard - possono essere eseguiti online tutti i tipi di pagamenti, tra cui eventuali bolli, sanzioni, pedaggi, vitto e alloggio e molto altro ancora. Inoltre, è a disposizione dei clienti un servizio di assistenza totale, con personale multi-lingua attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. La carta C2A, infine, non può essere clonabile, in quanto funziona con chip e non con banda magnetica. Un aspetto, quello relativo alla sicurezza, che non può essere tralasciato quando si parla della liquidità della propria azienda e che differenzia ulteriormente C2A rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato.

C2A è diventata intanto un riferimento nel mondo dei trasporti nel Centro e Sud Italia, tanto che parteciperà alla fiera Med Move, il salone dei trasporti e della logistica in programma a Catania dal 29 settembre all’1 ottobre 2023 e organizzato da Expo Mediterraneo nel quartiere fieristico Sicilia Fiera. C2A sarà presente nello spazio espositivo del partner Vialtis, situato nel padiglione C1 stand 3. Per la società sarà l’occasione ideale per presentare al mercato la soluzione, in particolare ad autotrasportatori, corrieri e padroncini, proprietari di flotte e società di noleggio.

Per maggiori informazioni visitare www.c2a-card.com/it