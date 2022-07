Storie imprenditoriali: dal web al territorio, quando il successo va controcorrente

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con DEGHI S.P.A.

L’Italia è storicamente culla di numerose attività imprenditoriali di successo che con le loro idee non solo hanno messo in piedi dei veri e propri imperi economici, ma soprattutto lo hanno fatto valorizzando tanto il territorio quanto i dipendenti.

Oggi, in Puglia, c’è un’azienda che, nata sul web e prosperata grazie al commercio online, rende ogni anno più profondo il legame con la sua terra. Parliamo di Deghi, azienda di e-commerce di prodotti di arredo bagno, giardino e interni, e del territorio in cui è radicata, il Salento: la sede principale è a San Cesario di Lecce ed è proprio dalla provincia salentina che arrivano gran parte degli oltre 200 dipendenti di questa realtà.



Un percorso andata e ritorno tra il Salento e l’Europa

Una realtà imprenditoriale che ha compiuto un percorso inverso a molte aziende tradizionali: fondata da Alberto Paglialunga, nasce come portale di e-commerce Deghishop.it e in 10 anni cresce passando dai 4 mila ai 350mila ordini l’anno, con 230mila clienti e mille spedizioni al giorno, superando un fatturato da 60 milioni di euro. Uno sviluppo straordinario, che porta Deghi a vincere il “Premio Insegna dell’Anno”, la versione italiana del riconoscimento Retailer of the Year. Oggi Deghi è il “negozio web” del settore arredo bagno, giardino e interni più grande d’Italia.

Divenuta una realtà consolidata, Deghi continua a trasformarsi, rinnovandosi e radicandosi sempre più nel proprio territorio. Il 27 aprile scorso è così nato il nuovo sito, con un dominio diverso: Deghi.it, alimentato da un magazzino di oltre 40mila metri quadri, il più grande in Europa nel settore dell’e-commerce per l’arredo bagno. Nel 2021, nei pressi dell’Headquarter, sono state aperte le Officine Deghi. Uno spazio retail fisico di 1.500 metri quadri voluto per avvicinarsi al cliente e permettergli di vivere un’esperienza di acquisto più completa e appagante.

Non solo web: il progetto Officine e la Deghi Academy

“Abbiamo varato un sito web completamente nuovo rispetto a quello precedente”, spiega Francesco Giannetta, E-Commerce Manager di Deghi. “Abbiamo cambiato dominio - continua Giannetta -, veste grafica, migliorato l’area riservata, inserito nuovi filtri e ovviamente abbiamo reso disponibili sempre più prodotti: oggi si possono trovare oltre 30mila articoli acquistabili online. È più facile cercarli, sono presentati anche in maniera migliore. Per Deghi rappresenta un cambio di passo, la dimostrazione che il progetto dell’azienda è in costante divenire. L’obiettivo del rinnovamento del sito è quello di rendere l’esperienza del cliente la migliore possibile”.

E un progetto in divenire è anche quello delle Officine, come spiega Stefano Giuri, Chief Financial Officer di Deghi. “Abbiamo voluto le Officine per unire la parte web allo spazio fisico di vendita - dice Giuri -. È una via per avvicinare il cliente al nostro mondo, anche per superare gli stereotipi sui prodotti venduti online: alle Officine è possibile constatare la qualità dei prodotti Deghi. Attualmente usufruiamo di uno spazio di 1.500 metri quadri, ma contiamo di ampliarlo. Entro l’anno apriremo a San Cesario uno showroom verticale dedicato all’arredo bagno”.

La scelta di uno spazio fisico sul territorio leccese non è una semplice scelta commerciale, ma una mossa strategica accompagnata dalla Deghi Academy, un centro di formazione per i dipendenti della compagnia. “Alle Officine soddisfiamo l’esigenza di fare formazione sul campo oltre che online - continua Giuri - Abbiamo un corposo nucleo di dipendenti che fa vendita assistita online, quindi abbiamo necessità di formare personale sui prodotti. Lo spazio fisico, oltre a permetterci di esporre molti prodotti, aiuta i lavoratori a fare esperienza sul campo e dunque a essere preparati anche per l’assistenza online. Abbiamo un’aula dedicata alla formazione all’interno dei nostri uffici, inoltre l’Academy consente un continuo confronto tra reparti diversi e permette al singolo dipendente di crescere non solo nel proprio campo”.



Un punto di riferimento per il sud

Crescere puntando sulle persone, che siano i clienti da assistere in toto nella loro esperienza di acquisto, o il personale da formare nella maniera più completa possibile. “Il successo riscosso da Deghi in questi anni deriva proprio dalla volontà di mettere le persone al centro di tutto”, spiega Giuri. Un principio che, insieme all’organizzazione datasi dall’azienda salentina, ha permesso di creare una realtà di successo al Sud, sfatando i luoghi comuni sulle difficoltà di fare impresa nel Meridione. “Al Sud si può fare impresa, attrarre professionisti e personalità che abbiano profili diversi - continua Giuri -. In un periodo in cui molti giovani pensano di rientrare in Italia dopo essere andati a studiare o lavorare all’estero, Deghi si rende disponibile ad accogliere talenti”.

Non a caso Deghi ha avviato diversi progetti con l’Università del Salento per divenire un punto di riferimento per i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro. “Miriamo a fare squadra, anche con chi collabora dall’esterno con noi: penso ai fornitori, l’orientamento aziendale a preferire aziende locali. Sappiamo che investire qui, nel Salento, significa creare indotto”. E il legame con il territorio diventa evidente anche nelle scelte riguardanti l’immagine dell’azienda: il testimonial ufficiale è un’eccellenza pugliese nel campo artistico-musicale come Al Bano Carrisi.



Per maggiori info è possibile consultare i siti www.deghi.it e officine.deghi.it